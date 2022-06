TikTok ganha app para smart TV Samsung; veja como baixar e usar

O TikTok agora possui um aplicativo para smart TV Samsung . O app permite assistir aos vídeos da rede social diretamente na tela da televisão e navegar livremente pelos conteúdos da rede social. O usuário pode fazer login no televisor sincronizando sua conta por meio do app para celulares Android e iPhone ( iOS ) ou assistir aos vídeos de forma avulsa. Além de visualizar os conteúdos, é possível curtir e comentar na plataforma e acessar os perfis dos criadores. Toda a navegação é feita pelo controle remoto.

Os vídeos são exibidos na televisão em formato vertical, assim como no celular, e exibem nas laterais uma imagem borrada do vídeo que está sendo exibido naquele momento, para complementar o espaço da tela. No modelo The Sero, o televisor da fabricante que gira a tela verticalmente, os vídeos são exibidos em tela cheia. Confira, a seguir, como baixar e usar o TikTok em uma smart TV Samsung.

Como baixar e instalar o TikTok na TV Samsung

Passo 1. Abra o Smart Hub e clique na seção de Apps para abrir a loja de aplicativos;

Passo 2. Com a loja de aplicativos aberta, clique no banner do TikTok ou clique no ícone de lupa para pesquisar pelo app;

Passo 3. Com a página de pesquisa aberta, pesquise pelo TikTok e selecione o aplicativo;

Passo 4. Na página do TikTok, vá em "Instalar";

Passo 5. Ao final da instalação, vá em "Abrir" para começar a usar. Você também pode selecionar "Adicionar à Tela inicial" para criar um atalho para o app.

Como usar o TikTok na TV Samsung

Passo 1. Com o TikTok aberto, selecione "Assistir agora" ou vá em "Vincular TikTok" para fazer login com sua conta;

Passo 2. No celular ou no computador, acesse o site tv.tiktok.com/otp e digite o código exibido na tela da televisão. Outra opção é ler o QR Code da TV com a câmera do smartphone;

Passo 3. O TikTok será aberto no celular e solicitará autorização para fazer login com sua conta na televisão. Toque no botão "Confirmar" para prosseguir;

Passo 4. A tela inicial do TikTok na TV passará a exibir os vídeos da rede social. Utilizando o controle remoto, clique para a esquerda ou direita para ver o próximo vídeo ou o anterior;

Passo 5. Clique para baixo para ver opções de curtir, comentar e pausar o vídeo. No mesmo menu, você também pode acessar o perfil do criador ou denunciar a publicação;

Passo 6. Clique duas vezes para baixo para ver um menu com sugestões de vídeos organizados por tema;

Passo 7. Clique no ícone de avatar para ver o seu perfil;

Passo 8. O perfil será aberto na tela e você poderá ver seus vídeos e acessar algumas configurações;

Passo 9. Clique no ícone de fogo para ver sugestões de vídeos interessantes;

Passo 10. A página de sugestões mostrará vídeos, criadores e temas interessantes para assistir na TV.

Pronto! Aproveite as dicas para assistir a vídeos do TikTok na TV Samsung.

