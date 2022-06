WWDC 22: como assistir ao evento da Apple ao vivo

A Apple realiza nesta segunda-feira (6), às 14h (horário de Brasília), a WWDC 2022, evento anual voltado para desenvolvedores em que são anunciadas novidades em produtos e softwares. A apresentação acontece na Califórnia e será transmitida ao vivo pelo YouTube , pelo site da Apple e pelo Apple TV+ , que pode ser acessado no PC e no celular. A expectativa para esta edição é que a empresa revele o novo iOS 16 , um novo MacBook Air com processador M2 e um óculos de realidade virtual . Confira, a seguir, como assistir ao WWDC 2022 ao vivo.

Como assistir à WWDC 22 no YouTube

O evento será transmitido ao vivo pelo canal oficial da Apple no YouTube. A apresentação poderá ser assistida por qualquer visitante por meio da plataforma no computador, em celulares Android e iPhone (iOS), tablets e smart TVs. A página da transmissão já está no ar (youtube.com/watch?v=q5D55G7Ejs8), e os usuários podem ativar um lembrete para serem notificados no início do evento.

Como assistir à WWDC 22 no iPhone, Mac, iPad ou Apple TV

A WWDC 2022 será transmitida pelo Apple TV e pode ser assistida pelo aplicativo no iPhone, em computadores com macOS, iPads e em aparelhos com tvOS. Para acompanhar ao vivo, basta abrir o app no horário da apresentação e localizar a seção “Eventos Apple”. Também é possível encontrar o evento pesquisando pelo seu nome na ferramenta de busca do app.

Como assistir à WWDC 22 no computador

O site da Apple também transmitirá o evento ao vivo para qualquer visitante, incluindo aqueles que não possuem aparelhos da marca. Para isso, basta acessar a página da transmissão (apple.com/apple-events) no horário da apresentação para assistir diretamente em navegadores como Chrome, Firefox, Microsoft Edge, além do Safari no macOS e iOS.

O que esperar da WWDC 22

Como acontece todo ano, a expectativa é que a Apple revele nesta segunda-feira como será o novo iOS 16. Rumores apontam que o sistema poderá ter widgets interativos, redesign do layout dos aplicativos nativos, mudanças no sistema de notificações e novidades no app de saúde. Também podem ser lançados os novos iPadOS 16, watchOS+, tvOS 16 e o macOS 13.

Outra novidade que pode ser anunciada no evento é o novo MacBook Air, que deve vir acompanhado de um novo processador M2, próprio da empresa. Um segundo computador também pode ser apresentado na ocasião, assim como os óculos de realidade virtual da companhia da maçã.

