Yelan em Genshin Impact: veja gameplay, build e comps da arqueira

Genshin Impact recebeu Yelan na nova versão 2.7 , que já está disponível para download. A personagem cinco estrelas é uma arqueira proficiente em Hydro (água) e exerce a função de DPS, com foco em otimizar o dano da equipe do jogador com reações elementais e talentos passivos. Vale lembrar que o jogo está disponível gratuitamente para PC, PlayStation 4 ( PS4 ), PlayStation 5 ( PS5 ) e celulares Android e iPhone ( iOS ).

Uma versão para Nintendo Switch também está em produção, mas segue sem novidades anunciadas pela HoYoverse (também conhecida como miHoYo) até o momento. O TechTudo traz, nas linhas a seguir, as principais informações sobre Yelan e como conseguir a personagem em Genshin Impact.

1 de 5 Yelan é a nova DPS-Hydro disponível em Genshin Impact, RPG grátis da HoYoverse — Foto: Divulgação/HoYoverse Yelan é a nova DPS-Hydro disponível em Genshin Impact, RPG grátis da HoYoverse — Foto: Divulgação/HoYoverse

História

Yelan é uma personagem misteriosa que age sob as sombras de grandes acontecimentos do mundo de Teyvat, e há grandes chances de que essa sequer seja sua identidade verdadeira. Ela supostamente trabalha no Ministério dos Assuntos Civis de Liyue, mas a maioria das pessoas nunca ouviu falar dela e seu nome sequer aparece nos registros. Ela e Ningguang mantêm uma relação de cooperação, como uma Oficial Especial de Inteligência.

Apesar disso, as verdadeiras intenções de Yelan são uma incógnita e seu trabalho com o alto escalão de Liyue não se trata de subordinação, mas sim de uma "transação". Diz-se que ela é como um fantasma que assume várias identidades em meio a crises, e então desaparece sem deixar rastros quando alcança seus objetivos. As pessoas também acreditam que ela seja algum tipo de espiã para alguma organização misteriosa.

2 de 5 Yelan é uma personagem muito útil para reações elementais na equipe do jogador em Genshin Impact — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães Yelan é uma personagem muito útil para reações elementais na equipe do jogador em Genshin Impact — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

Gameplay

Yelan traz um arsenal de habilidades que a diferencia de outros arqueiros do elenco de Genshin Impact. A principal é sua habilidade elemental, Rede da Vida Salvadora, que a deixa translúcida e com uma maior velocidade de movimento. Com isso, ela é capaz de passar entre os inimigos e marcá-los durante a habilidade, provocando uma explosão de Dano Hydro logo em seguida.

Essa habilidade é capaz de ativar uma condição chamada Ruptura, que permite que o tempo necessário para carregar seus disparos seja reduzido em 80%. Essas flechas são mais poderosas e provocam uma explosão de Hydro que escala com base na vida máxima de Yelan. Essa condição também é possível caso Yelan fique fora de combate por cinco segundos.

Por sua vez, a Habilidade Suprema de Yelan se chama Dado das Profundezas Claras e é parte central da sua gameplay. Como o nome sugere, a skill causa dano em área e invoca um dado que acompanha o personagem ativo do grupo com ataques coordenados, que são disparos de Hydro. O dano também escala conforme a vida máxima de Yelan, então esse é um atributo necessário para aumentar o poder da personagem.

Como a Habilidade Suprema segue o personagem ativo do grupo do jogador, é possível realizar combinações poderosas com foco em reações elementais. Um exemplo é combinar Yelan com personagens como Hu Tao, Yanfei e Yoimiya, que podem provocar um dano exponencial com seus ataques de Pyro (fogo).

Os talentos passivos de Yelan também merecem destaque, pois colaboram para tornar as habilidades da personagem ainda mais perigosas. Ela pode aumentar o ataque do personagem ativo da equipe em 50%, além de aumentar a sua própria vida máxima dependendo da quantidade de bonecos de diferentes elementos presentes no grupo — o que melhora ainda mais seu potencial de dano.

3 de 5 Yelan tira grande proveito do atributo de Porcentagem de Vida em Genshin Impact — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães Yelan tira grande proveito do atributo de Porcentagem de Vida em Genshin Impact — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

Build e composição

Yelan pode atuar tanto como a principal causadora de dano da equipe como também como uma sub-DPS, com foco em usar habilidades para otimizar o dano de um segundo personagem. Como sua Habilidade Suprema é parte essencial do seu jogo, a principal recomendação de artefato é o conjunto Selo de Insulação, que garante Recarga de Energia e até 75% de dano adicional.

Outra alternativa é aplicar quatro peças do conjunto Profundezas do Coração, que garante um bônus de Dano Hydro e aumenta o dano dos ataques Normal e Carregado após usar uma Habilidade Elemental em 30% por 15 segundos.

Como atributos principais das peças, é recomendado investir em Porcentagem de Vida na ampulheta, Dano Hydro no cálice e Taxa ou Dano Crítico na tiara. Os atributos secundários também devem ser levados em consideração, então busque principalmente Recarga de Energia, Porcentagem de Vida e Taxa ou Dano Crítico, dependendo da necessidade. Um pouco de Proficiência Elemental também é recomendado para times focados em reações como Vaporizar.

4 de 5 Os conjuntos Selo de Insulação e Coração das Profundezas são recomendados para Yelan em Genshin Impact — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães Os conjuntos Selo de Insulação e Coração das Profundezas são recomendados para Yelan em Genshin Impact — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

Agora, pensando nas armas. Yelan foi lançada com um arco cinco estrelas é que perfeito para ela: Aqua Simulacra, que é obtido apenas pelo banner do sistema de gacha, disponível por tempo limitado. Aqueles que tiverem apenas opções de arcos quatro estrelas podem escolher entre Último Acorde, Arco de Favonius ou Arco do Sacrifício. Há, ainda, o novo arco Crepúsculo Desvanecido, que será parte de um evento por tempo limitado.

Já com relação às composições de equipes, Yelan ocupa com maestria o papel de Xingqiu com sua Habilidade Suprema, beneficiando principalmente personagens do tipo Pyro e Electro. Ela também funciona em composições focadas em congelamento permanente, pois é capaz de aplicar dano Hydro constantemente. Pensando nisso, algumas composições possíveis são:

Hu Tao, Yelan, Zhongli e Sucrose;

Raiden Shogun, Yelan, Xiangling e Bennett;

Yoimiya, Yelan, Beidou e Yunjin;

Yelan, Ayaka, Venti e Diona;

Yelan, Sucrose, Beidou e Fischl;

Yanfei, Yelan, Kujou Sara e Noelle.

5 de 5 O banner exclusivo de Yelan em Genshin Impact também traz Barbara, Noelle e Yanfei com maiores chances de drop — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães O banner exclusivo de Yelan em Genshin Impact também traz Barbara, Noelle e Yanfei com maiores chances de drop — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

Como conseguir Yelan em Genshin Impact

Os jogadores de Genshin Impact podem garantir Yelan em seu banner exclusivo no sistema de gacha, que fica disponível até o dia 19 de junho. As orações nesse período de evento também têm maiores chances de garantir as personagens quatro estrelas Barbara, Noelle e Yanfei, que também são úteis em uma composição com Yelan. É preciso gastar uma unidade de Destino Entrelaçado por cada tentativa.

No jogo existe ainda um sistema chamado "pity", que aumenta as chances de uma recompensa cinco estrelas após pelo menos 75 tentativas. Isso significa que, caso o brinde não venha até o 89º desejo, é garantido que o 90º será um item cinco estrelas. Checando o histórico, é possível calcular quantos desejos faltam até Yelan potencialmente aparecer.