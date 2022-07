A Casa do Porco: como pedir em um dos melhores restaurantes do mundo

Pedir no restaurante A Casa do Porco é possível pelo iFood, app para iPhone (iOS) e Android. O estabelecimento, que fica em São Paulo e é comandado pelo casal Jefferson e Janaina Rueda, foi considerado na última segunda-feira (18) como o sétimo melhor do mundo pela lista “The World's 50 Best Restaurants”, publicada pela revista britânica “Restaurant”. No cardápio, que tem preços variados, estão disponíveis diferentes pratos com carne suína e comida brasileira. Confira, a seguir, como pedir no restaurante A Casa do Porco pelo celular. Vale lembrar que a opção está disponível apenas para quem vive na região da grande São Paulo.