Álbum da Copa 2022: como comprar na pré-venda pelo site da Panini

O Álbum da Copa 2022 já está em pré-venda no site da editora Panini. O livro, que chega às bancas em 15 de agosto, possui versão com capa normal e capa dura, disponíveis por R$ 12 e R$ 44, respectivamente. Os pacotes de figurinha custam R$ 4, mas por enquanto só é possível comprar kits com 40 ou 80 envelopes. A página também possui combos que unem o álbum e as figurinhas em um único pedido, além de uma edição especial com capa dura prateada. O pagamento é feito com cartão de crédito ou débito, boleto bancário ou Pix. Vale ressaltar que, durante a pré-venda, alguns itens têm envio previsto apenas para a segunda quinzena de agosto. A seguir, veja como comprar o Álbum da Copa 2022 online.