Calendário no Excel: como personalizar modelo editável em qualquer ano

Fazer um calendário no Excel é um procedimento simples. Isso porque a Microsoft disponibiliza gratuitamente um modelo pronto para baixar e usar no computador. O template permite que o usuário determine o mês e ano do calendário, atualizando as datas e dias da semana automaticamente. O usuário ainda pode definir o primeiro dia da semana, fazer anotações nas lacunas de cada dia para organizar suas atividades e enviar o calendário para impressão. Confira, no tutorial seguir, como fazer calendário no Excel.