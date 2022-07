CapCut para PC: como baixar e usar o editor de vídeos no computador

O CapCut, editor de vídeos disponível para Android e iPhone (iOS), não possui uma versão oficial para computador. No entanto, é possível usar o aplicativo no PC por meio de softwares emuladores de Android, como o Bluestacks, que é gratuito e pode ser baixado no Windows e no macOS. O programa reproduz a tela de um celular, possibilitando baixar o editor de vídeos via Google Play Store e usar todos os recursos normalmente em um desktop. Confira, a seguir, como baixar CapCut no PC e usar o editor de vídeos no computador.