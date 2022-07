Coloração pessoal: como descobrir paleta de cores com filtro do Instagram

É possível fazer a análise de coloração pessoal (ou colorimetria) por meio do Instagram. Um filtro para Stories da artista Vitória D’Ugo permite realizar, de forma digital, o teste que é originalmente feito com tecidos para descobrir a paleta de cores que mais combina com rosto da pessoa. Usando a câmera dos Stories, o usuário consegue encontrar a cartela de cores ideal, por meio da comparação de temperatura e saturação da pele. Confira, no tutorial a seguir, como descobrir sua paleta de cores por meio de cartelas de coloração pessoal no Instagram.