Apagar mensagens do Messenger pelo aplicativo disponível para celulares Android e iPhone (iOS) é simples. O usuário pode optar por excluir toda a conversa em um único toque ou apagar trechos específicos do bate-papo. O recurso é ideal para aqueles que querem mais privacidade ou apenas desejam limpar a tela inicial do app da Meta. É possível, por exemplo, remover a mensagem só para você ou ainda cancelar o envio - solução que é útil para quem mandou algo por engano. Veja, a seguir, como apagar mensagens do Messenger pelo app.