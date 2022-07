Como apagar tudo do celular (Android e iPhone)

É possível apagar tudo do celular Android e iPhone (iOS) e restaurar as configurações de fábrica em poucos passos. A ação pode ser útil nos casos em que o usuário pretende trocar de smartphone e quer repassar e/ou vender o antigo, já que exclui fotos, vídeos, apps, contatos e arquivos de uma só vez. Vale lembrar que, antes de iniciar o procedimento, é recomendado fazer backup dos dados na nuvem e ter uma cópia de segurança, visto que o procedimento é definitivo. A seguir, veja como apagar todos os dados salvos no celular.