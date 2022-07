Como ativar RAM Plus em celular Samsung Galaxy

Os celulares Samsung Galaxy gradualmente estão ganhando a função chamada de RAM Plus desde 2021. A novidade amplia a capacidade da memória RAM virtualmente, usando parte do armazenamento interno do smartphone. Ela permite que o aparelho alcance uma maior potência na hora de utilizar aplicativos mais pesados. Confira a seguir como ativar o RAM Plus em um dispositivo da fabricante sul-coreana.

RAM Plus Samsung no Galaxy A53 5G — Foto: Reprodução/Katarina Bandeira

Como funciona o RAM Plus nos celulares Samsung Galaxy

Apesar de a memória RAM ser um tipo de componente que guarda dados em uso pelo sistema, permitindo rápido acesso a essas informações sempre que necessário, a sua versão virtual, também chamada RAM Plus, não é nativa dos smartphones. O recurso passou a ser disponibilizado nos aparelhos após atualizações de software. No caso da Samsung, os celulares podem variar o uso entre 2 GB até 8 GB — a depender do modelo.

É importante atentar para as limitações do uso do recurso. Para usar a RAM Plus o celular precisa ter o espaço da memória interna livre, ou seja, ele não pode estar ocupado por fotos, vídeos, arquivos de qualquer natureza ou sistemas. Caso não haja espaço, a função não poderá ser ativada.

Como ativar o RAM Plus

Passo 1. Para ativar o RAM virtual basta acessar as “Configurações” do celular e descer a barra de rolagem até “Assistência do aparelho e bateria”.

Como ativar a RAM Plus em celulares da Samsung — Foto: Reprodução/Katarina Bandeira

Passo 2. Em seguida toque em “Memória”. No painel é possível ver informações sobre a quantidade de RAM física utilizada e disponível, com um indicativo de uso que também marca a RAM Plus.

Nas configurações de memória do celular da Samsung há um indicador para a RAM Plus — Foto: Reprodução/Katarina Bandeira

Passo 3. Na parte inferior do painel de “Memória” toque em “RAM Plus” e escolha a quantidade de RAM que o aparelho poderá utilizar. No caso do Galaxy A53 5G é possível ativar 2, 4, 6 ou 8 GB. Ao escolher a quantidade que deseja para o celular, o dispositivo terá que ser reiniciado. O mesmo passo a passo poderá ser feito caso o usuário deseje diminuir a quantidade de RAM virtual usada pelo celular.

Para ativar a RAM Plus é preciso reiniciar o celular — Foto: Reprodução/Katarina Bandeira

