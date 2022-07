Como baixar InShot para PC e usar editor de vídeos no computador

Não existe uma versão do InShot para PC. No entanto, os usuários podem recorrer a um emulador do Android, como o BlueStacks, para fazer o editor de vídeos rodar no computador. O software permite usar todas as funcionalidades para editar vídeos disponíveis no aplicativo para celulares Android e iPhone (iOS), como cortar, aplicar efeitos e modificar velocidade e som. Ao final, é possível baixar o arquivo para o próprio PC. Confira, a seguir, como baixar InShot para PC e usar o editor de vídeos no computador.