Baixar vídeos do YouTube online para seu PC ou celular é possível de diversas formas. Uma delas é bastante simples, grátis e pode ser feita sem instalar programas — basta acessar um site e colar o link com a URL do vídeo que você quer fazer o download. Esta é uma das melhores formas de ter, por exemplo, animações curtas e música baixadas (MP3) no HD do seu PC, seja ele macOS ou Windows . O mesmo passo a passo pode ser feito pelo navegador do celular Android ou iPhone ( iOS ), sem a necessidade de outros aplicativos.

Você pode baixar videos do YouTube em MP3, MP4, AAC, FLV, AVI, MOV, WebM, em 4K (UltraHD), Full HD, HD, Standard (SDTV) e outros tantos formatos de áudio e imagem, ou mesmo converter para outro tipo de arquivo da sua preferência. Veja como baixar direto do YouTube no seu PC.

Como baixar vídeos do YouTube sem precisar instalar programas

Em alguns casos, baixar vídeo do YouTube em sites é mais rápido do que nas soluções em software. Para fazer o download de vídeos do YouTube você vai precisar de:

Achar o link do vídeo que você quer baixar; Acessar o site ou abrir o programa escolhido; Copiar a URL para o site (listamos algumas opções abaixo); Selecionar a qualidade de saída do vídeo; Iniciar o download; Esperar o processo terminar e abrir no seu computador.

1 de 10 Veja como baixar vídeos do YouTube no PC ou celular — Foto: Carolina Ochsendorf/TechTudo Veja como baixar vídeos do YouTube no PC ou celular — Foto: Carolina Ochsendorf/TechTudo

Baixar vídeos pelo KeepVid

O KeepVid oferece um grande número de formatos e tamanhos de vídeos para download. O sistema usa uma aplicação Java para agilizar o processo, por isso o usuário deve aceitar a execução do código para prosseguir. Veja o passo a passo para baixar vídeos do YouTube e do Vimeo pelo KeepVid.

Passo 1. Coloque o link do vídeo desejado no campo em destaque na tela e, em seguida, clique em "Download" à direita do link – desconsidere os botões na parte de baixo;

2 de 10 KeepVid tem um campo para colar a URL e baixar o vídeo do YouTube — Foto: Reprodução/TechTudo KeepVid tem um campo para colar a URL e baixar o vídeo do YouTube — Foto: Reprodução/TechTudo

Passo 2. Agora, basta escolher um formato e as dimensões do vídeo. Obviamente, quanto maior o vídeo, mais pesado ele será. Por isso, fique atento à resolução indicada, já que nem sempre o KeepVid mede corretamente quantos bytes tem o arquivo – no exemplo, um vídeo em 720p aparece com zero megabytes.

3 de 10 No keepVid, escolha em qual formato você deseja baixar o vídeo do YouTube — Foto: Reprodução/TechTudo No keepVid, escolha em qual formato você deseja baixar o vídeo do YouTube — Foto: Reprodução/TechTudo

Baixar vídeos pelo CatchVideo

Simples de usar, a interface do CatchVideo tem somente um campo para inserir o link do vídeo do YouTube. Basta colar a URL e clicar em "Catch" para o site obter o arquivo e torná-lo disponível. Além da rede de vídeos do Google, o site suporta a conversão para arquivos de som, no formato MP3.

4 de 10 CatchVideo é simples de usar e permite download tamv´m de vídeos do Dailymotion — Foto: Reprodução/Paulo Alves CatchVideo é simples de usar e permite download tamv´m de vídeos do Dailymotion — Foto: Reprodução/Paulo Alves

Baixar vídeos pelo ClipConverter

Um dos mais famosos e eficientes, ClipConverter permite baixar vídeos de vários serviços de hospedagem, ao mesmo tempo em que converte em alguns formatos de áudio e vídeo, de acordo com as definições do usuário. É possível ainda cortar partes do vídeo -- função ideal se você só precisa de um trecho específico e não quer perder tempo baixando o arquivo integral. Veja como usar o ClipConverter .

Passo 1. Acesse o ClipConverter e insira o link do vídeo desejado no campo apropriado;

5 de 10 Cole o link do YouTube no ClipConverter — Foto: Reprodução/Paulo Alves Cole o link do YouTube no ClipConverter — Foto: Reprodução/Paulo Alves

Passo 2. Em seguida, selecione o formato em que deseja baixar o arquivo entre MP4, 3GP, AVI e MOV;

6 de 10 Defina o formato do vídeo no ClipConverter — Foto: Reprodução/Paulo Alves Defina o formato do vídeo no ClipConverter — Foto: Reprodução/Paulo Alves

Passo 3. Há ainda a opção de cortar tempo do vídeo, eliminando partes iniciais ou finais. Determine tempo inicial e final e, depois, clique em "Continue";

7 de 10 Escolha onde o vídeo do YouTube deve começar e terminar no ClipConverter — Foto: Reprodução/Paulo Alves Escolha onde o vídeo do YouTube deve começar e terminar no ClipConverter — Foto: Reprodução/Paulo Alves

Baixar vídeos pelo SaveFrom.net

O SaveFrom.net é conhecido por entregar um serviço de qualidade e com velocidade. Basta colar o link no campo apropriado e, então, escolher entre diversos formatos e qualidade de vídeo. O site mostra um resumo do arquivo e faz o download em segundos, dependendo do tamanho do conteúdo.

Passo 1. Acesse o Savefrom.net, insira a URL do vídeo do YouTube e clique em "Download";

8 de 10 Insira o link e clique no botão para baixar o vídeo do YouTube pelo Savefrom.net — Foto: Reprodução/Paulo Alves Insira o link e clique no botão para baixar o vídeo do YouTube pelo Savefrom.net — Foto: Reprodução/Paulo Alves

Passo 2. Um resumo do vídeo será exibido, junto às opções de extensão na lateral. Clique em "More" para exibir todas as opções de formatos;

9 de 10 Abra mais opções de formatos no Savefrom.net — Foto: Reprodução/Paulo Alves Abra mais opções de formatos no Savefrom.net — Foto: Reprodução/Paulo Alves

Passo 3. Escolha uma das opções e clique uma vez para começar a baixar;

10 de 10 Escolha uma extensão e qualidade para baixar o vídeo do YouTube pelo Savefrom.net — Foto: Reprodução/Paulo Alves Escolha uma extensão e qualidade para baixar o vídeo do YouTube pelo Savefrom.net — Foto: Reprodução/Paulo Alves

Vale citar que este é o mesmo site do truque que inclui ‘ss’ na URL e baixa vídeos do YouTube.