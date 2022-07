Como bloquear a tela do PC com Windows 10? Veja 5 formas

É possível bloquear a tela do computador com Windows 10 de cinco maneiras. O recurso garante a segurança dos dados quando o usuário precisa se ausentar do PC, já que impede o acesso ao sistema e só consegue usar o computador quem tem a senha. O bloqueio pode ser ativado por meio de diferentes atalhos de teclado, pelo menu Iniciar ou de forma automática, ao final da exibição da proteção de tela. Há também a opção de bloqueio dinâmico do Windows, que sincroniza o computador com um celular, via Bluetooth, e trava o PC automaticamente quando o usuário e seu smartphone se distanciam da máquina. Veja, no tutorial a seguir, como bloquear a tela do PC com Windows 10.