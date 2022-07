Como colocar áudio no Canva pelo celular

Colocar áudio no Canva é um procedimento que pode ser feito de forma simples pelo celular. O aplicativo de edição, disponível para Android e iPhone (iOS), possui diversas ferramentas para inserção e ajuste de som nas mídias criadas, seja em templates prontos ou em artes feitas do zero. Para isso, é possível utilizar tanto sons e efeitos sonoros disponibilizados no banco de áudio do serviço, quanto fazer o upload de algum outro armazenado no smartphone. Veja, a seguir, como inserir um áudio em uma mídia do Canva e salvar como vídeo