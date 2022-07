Colocar duas fotos no perfil do WhatsApp é possível a partir de um truque simples. Por padrão, o mensageiro só permite adicionar uma imagem no perfil por vez. Porém, o usuário pode fazer uma montagem em um app de edição e transformar as duas fotos em uma só. O procedimento é útil principalmente para quem está em dúvida entre qual imagem adicionar no mensageiro. Por isso, veja, a seguir, como colocar duas fotos no perfil do WhatsApp. Vale destacar que a colagem foi realizada no app PicsArt, disponível para Android e iPhone (iOS).