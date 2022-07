Como colocar legenda no TikTok

Colocar legendas automáticas nos clipes do TikTok é um procedimento possível através de um recurso nativo do app , disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ). A função transcreve as falas identificadas nos vídeos de forma instantânea e prática, e pode ser ativada em poucos passos. Além disso, outra opção para legendar os vídeos curtos antes de publicá-los na rede social é usar apps externos, como o CapCut . Confira, a seguir, como acrescentar legendas automáticas às suas criações do TikTok de duas formas diferentes.

Como colocar legenda usando o recurso nativo do app

Passo 1. Abra o TikTok e toque sobre o ícone de "+", no centro da tela, para iniciar uma nova criação. Em seguida, aperte o botão vermelho no centro da tela para começar a gravar. Ao finalizar a gravação, pressione sobre o ícone de "check" no canto inferior direito da tela para prosseguir;

Passo 2. Na próxima tela, toque sobre "Legendas", no menu lateral, e aguarde alguns segundos até o app identificar as falas presentes no clipe;

Passo 3. A transcrição é gerada automaticamente, mas também é possível editar as legendas caso alguma das palavras esteja escrita de forma incorreta. Para isso, toque sobre o ícone de caneta, ao lado de "Legendas", e reescreva a sentença. Para continuar, aperte em "Salvar";

Passo 4. Para finalizar as alterações e publicar o vídeo, toque novamente em "Salvar". Em seguida, pressione em "Avançar" e, depois em "Publicar". Vale dizer que a função também funciona com clipes já salvos na galeria do dispositivo.

Com colocar legenda usando o CapCut

Passo 1. No CapCut, abra o app e toque sobre "Novo projeto". Em seguida, escolha um dos vídeos salvos na galeria e aperte sobre "Adicionar" para continuar;

Passo 2. No menu inferior, selecione a opção "Texto" e, na sequência, pressione sobre "Legendas automáticas";

Passo 3. Para confirmar a ação, toque em "Adicionar legendas" no pop-up que aparecerá na tela e, depois, indique o idioma falado no vídeo ao apertar sobre "Selecionar idioma". Ao finalizar as edições, pressione em "Continuar";

Passo 4. Para visualizar uma prévia do clipe, toque sobre o ícone de "play" no centro da tela. Para editar as legendas, aperte sobre a caixa de texto e, depois, em "Edição em lote". Na próxima página, faça as alterações necessárias e toque sobre o ícone de compartilhar, no canto superior direito da tela para exportar o vídeo;

Passo 5. Para publicar a criação no TikTok, pressione sobre "Compartilhar no TikTok". Em seguida, toque em "Avançar" e em "Publicar" para concluir o procedimento.

Pronto! Aproveite as dicas do tutorial para legendar vídeos do TikTok de forma simples e rápida.

