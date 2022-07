Como colocar link no Canva pelo celular

Colocar links clicáveis em imagens feitas no Canva pelo celular é possível em passos simples. O procedimento realizado no app de edição para celulares Android e iPhone (iOS) consiste em selecionar a palavra, frase ou imagem que deseja linkar e, depois, adicionar a URL de destino. O recurso pode ser útil para direcionar clientes e usuários para outras páginas da web. Vale destacar, porém, que, para tornar o link clicável, é preciso salvar o arquivo em formato PDF. Veja, a seguir, como colocar hiperlinks no Canva pelo celular.