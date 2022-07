Como colocar senha no bloco de notas do iPhone

Colocar senha no bloco de notas do celular iPhone (iOS ) é um procedimento simples de ser feito. O serviço, que vem pré-instalado nos smartphones da Apple, permite criar uma senha alfanumérica para ter mais privacidade e impedir o acesso de terceiros que estejam em posse do celular. A função pode funcionar de forma parcial, escolhendo notas restringidas, ou completa, englobando o app inteiro. Ainda, o aplicativo deixa o usuário bloquear a visualização das anotações com Face ID ou Touch ID. Confira, a seguir, como botar senha nas notas do iPhone.