Como criar ID Apple pelo celular

O ID Apple é uma conta pessoal criada para iniciar sessões em todos os serviços da Apple. Como o nome sugere, é uma forma de identificar o usuário e proteger as informações salvas no celular ou dispositivos da marca – o que o torna obrigatório para quem quer ingressar no ecossistema da gigante de tecnologia. Nas linhas a seguir, aprenda como criar um ID Apple pelo celular – preferencialmente o iPhone .

Para ativá-lo, é preciso vincular um email pessoal e seguir um passo a passo simples, que pode ser feito pelo iPhone (iOS), iPad, Mac, Apple TV, e até mesmo outros aparelhos como PC com Windows celulares Android e smart TVs.

1 de 7 Apple iD no iPhone 11 — Foto: Reprodução/Katarina Bandeira Apple iD no iPhone 11 — Foto: Reprodução/Katarina Bandeira

Cabe lembrar que basta informar seu nome completo, data de nascimento, endereço de email e número de telefone e a conta estará criada. A Apple também pede o número de um cartão de crédito para possíveis compras na App Store, mas registrar essa informação não é obrigatório. Entre os serviços que dependem do recurso para serem acessados estão iCloud, App Store, iMessage e Face Time.

Como criar uma ID Apple no iPhone

Passo 1. Para criar o seu ID Apple no iPhone – independentemente do modelo do celular -, vá em Ajustes e toque em "Iniciar sessão no iPhone".

2 de 7 Como criar uma ID Apple no iPhone — Foto: Reprodução/Katarina Bandeira Como criar uma ID Apple no iPhone — Foto: Reprodução/Katarina Bandeira

Passo 2. A opção para inserir o e-mail da ID Apple irá aparecer. Escolha "Não tem um ID Apple ou esqueceu?" e, em seguida, toque em "Criar um ID Apple".

3 de 7 Não tem um ID Apple ou esqueceu? > Criar um ID Apple — Foto: Reprodução/Katarina Bandeira Não tem um ID Apple ou esqueceu? > Criar um ID Apple — Foto: Reprodução/Katarina Bandeira

Passo 3. Assim que a nova tela aparecer, coloque seu nome, sobrenome e data de nascimento. Toque em “Próximo”, no canto superior direito da tela. Se já tiver um endereço de email pessoal, basta colocá-lo e tocar em “Próximo”, passando assim para a tela seguinte. Caso não tenha ou não queira usar o seu endereço de email atual, clique em “Não possui um endereço de e-mail?”.

4 de 7 Como criar um ID Apple no iPhone — Foto: Reprodução/Katarina Bandeira Como criar um ID Apple no iPhone — Foto: Reprodução/Katarina Bandeira

Passo 4. Se escolher a opção de criar um novo email, aparecerá na tela uma janela com a opção “Obter um endereço de e-mail do iCloud”. Quando solicitado, siga as etapas na tela para verificar o endereço de email e configurar a autenticação de dois fatores. Optando por pular essa etapa, será preciso realizá-la mais tarde em “Ajustes”.

5 de 7 Como criar um ID Apple no iPhone — Foto: Reprodução/Katarina Bandeira Como criar um ID Apple no iPhone — Foto: Reprodução/Katarina Bandeira

Como criar uma ID Apple no Android

Passo 1.Existem duas formas de criar um ID Apple em um dispositivo Android. A primeira delas é através do aplicativo Apple Music. Baixe o app na PlayStore e toque em Iniciar Sessão no canto superior direito da tela e, em seguida, clique em Criar um ID Apple. Na tela seguinte preencha os dados solicitados e está feito.

6 de 7 É possível criar um ID Apple pelo Apple Music — Foto: Reprodução/Katarina Bandeira É possível criar um ID Apple pelo Apple Music — Foto: Reprodução/Katarina Bandeira

Passo 2. A outra forma de criar uma Apple ID em um smartphone Android é realizar o procedimento acessando a página do serviço pelo navegador web do celular. Acesse appleid.apple.com e clique em "Crie seu ID Apple". Siga as etapas exibidas na tela. O endereço de email informado será o novo ID Apple.

Por fim, siga as etapas na tela para verificar o email e número de telefone e após confirmá-los, será possível usar o ID Apple para iniciar sessão na iTunes Store, no iCloud e em outros serviços da Apple.

7 de 7 Criar um ID Apple pela Internet — Foto: Divulgação/Apple Criar um ID Apple pela Internet — Foto: Divulgação/Apple