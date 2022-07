Como deixar a foto redonda no Canva

Deixar a foto redonda no Canva é um procedimento simples que pode ser feito de forma rápida. O recurso pode ser especialmente útil para usuários que desejam ajustar suas fotos de perfil ao formato de avatar de plataformas como Twitter, Instagram e Facebook. Após a transformação, é possível salvar o ícone em vários formatos e usá-lo nas redes sociais. Para tornar o fundo da imagem transparente, porém, é preciso ser assinante do Canva Pro. Veja, no tutorial a seguir, como colocar uma foto em formato redondo no Canva pelo PC.