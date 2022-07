Como depositar dinheiro no C6 Bank de 3 maneiras

Depositar dinheiro no C6 Bank é possível de três formas diferentes: por pagamento via Pix, boleto ou transferência TED ou DOC. O procedimento para enviar a quantia a uma conta do banco digital consiste em acessar a aba "Trazer dinheiro", ou "Depositar", no app e seguir as instruções exibidas. Vale lembrar, porém, que o prazo de compensação varia conforme o método escolhido - por transferência Pix é instantâneo, enquanto no boleto leva um dia útil, por exemplo. Veja, a seguir, como depositar dinheiro no C6 Bank, aplicativo disponível para celulares Android e iPhone (iOS).