Mas, se ainda assim quiser desativar a função, o procedimento para isso pode ser feito através das configurações do celular. Veja, a seguir, como desativar o Google Play Protect no Android .

Passo 1. Acesse às configurações do celular e, em seguida, role a tela para baixo até encontrar a opção "Biometria e segurança". Vale destacar que, dependendo da fabricante do smartphone, o passo a passo pode sofrer pequenas alterações. Se for o seu caso, busque por sinônimos ou pela aba "Segurança". Feito isso, toque em "Atualização de segurança";

Passo 2. Agora, na tela do Play Protect, toque no ícone de engrenagem, localizado no topo superior direito. Depois, aperte no botão sinalizado pelo retângulo vermelho para desativar o recurso de segurança;