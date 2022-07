Como emparelhar Apple Watch

Emparelhar Apple Watch com o iPhone é fundamental para tirar proveito do smartwatch da Apple. Normalmente não basta simplesmente colocar o relógio no pulso logo após a compra. Confira como no passo a passo a seguir. Trata-se de um procedimento simples que deve ser feito a partir do Apple Watch 3 e do sistema watchOS 8. Já o smartphone deve ser um iPhone 6S ou outro modelo com iOS 15 instalado.