Como enviar perguntas anônimas no Instagram usando o aplicativo NGL

NGL é um aplicativo disponível para Android e iPhone ( iOS ) que permite mandar e receber perguntas anônimas no Instagram . Após um breve cadastro, o app gera uma URL pessoal, que pode ser compartilhada nos Stories ou na bio da rede social. Por meio do link personalizado, os seguidores conseguem enviar elogios, declarações e até mesmo críticas sem serem identificados. Os recados são armazenados no inbox do aplicativo e vistos apenas pelo destinatário, que pode decidir ou não respondê-los. A brincadeira tem se tornado febre na rede social, e muitos usuários estão compartilhando o ngl.link nos Stories.

A sigla inglesa NGL vem da expressão "not gonna lie", que, em tradução literal para o português significa "eu não vou mentir". Vale lembrar que o aplicativo é seguro, já que não exige login ou senha do Instagram para ser utilizado. Confira, no tutorial a seguir, como enviar perguntas anônimas no Instagram usando o NGL.

1 de 7 NGL permite enviar mensagens anônimas no Instagram; saiba usar — Foto: Getty Images NGL permite enviar mensagens anônimas no Instagram; saiba usar — Foto: Getty Images

Como ganhar curtidas no Instagram? Veja no Fórum do TechTudo

Como receber perguntas anônimas no Instagram usando o NGL

Passo 1. Baixe o aplicativo NGL na Google Play Store ou App Store, dependendo do sistema operacional do seu celular. Após o download, abra o app e toque no botão "Get Questions!". Depois, insira seu nome de usuário no Instagram e prossiga em "Done!"

2 de 7 Tela inicial do aplicativo NGL, que permite receber perguntas anônimas no Instagram — Foto: Reprodução/Ana Letícia Loubak Tela inicial do aplicativo NGL, que permite receber perguntas anônimas no Instagram — Foto: Reprodução/Ana Letícia Loubak

Passo 2. Toque em "copy link" para copiar o link gerado pelo aplicativo e depois selecione "Share!" para compartilhar a URL. O NGL, então, mostrará um breve passo a passo. Toque na tela até chegar à última etapa e, em seguida, pressione "Share on Instagram!";

3 de 7 Após copiar URL gerada pelo app NGL, é preciso tocar em "Share" para compartilhar link no Instagram — Foto: Reprodução/Ana Letícia Loubak Após copiar URL gerada pelo app NGL, é preciso tocar em "Share" para compartilhar link no Instagram — Foto: Reprodução/Ana Letícia Loubak

Passo 3. O NGL abrirá os Stories do Instagram. Toque sobre o ícone de figurinha e depois escolha o botão de link;

4 de 7 Caminho para adicionar uma figurinha de link no Instagram — Foto: Reprodução/Ana Letícia Loubak Caminho para adicionar uma figurinha de link no Instagram — Foto: Reprodução/Ana Letícia Loubak

Passo 4. Cole o link copiado no NGL no local indicado e toque em "Concluir". Depois, reposicione a figurinha no local indicado e publique o story tocando em "Seu story".

5 de 7 É preciso inserir link gerado pelo NGL e reposicionar figurinha sobre o local indicado — Foto: Reprodução/Ana Letícia Loubak É preciso inserir link gerado pelo NGL e reposicionar figurinha sobre o local indicado — Foto: Reprodução/Ana Letícia Loubak

Como mandar perguntas anônimas no Instagram

Passo 1. Para enviar uma mensagem anônima a alguém, toque sobre o link que a pessoa postou nos Stories. Quando a página abrir, escreva a mensagem no campo indicado e pressione o botão "Send!". Se quiser enviar outro recado, selecione "Send another message".

6 de 7 Após escrever mensagem anônima, basta tocar em "Send" — Foto: Reprodução/Ana Letícia Loubak Após escrever mensagem anônima, basta tocar em "Send" — Foto: Reprodução/Ana Letícia Loubak

Como ver perguntas anônimas no NGL

Passo 1. Para ver as perguntas anônimas enviadas, abra o aplicativo NGL e mude para a aba "Inbox", no topo. Se houver novos recados, o app exibirá um ícone de mensagem com coração. Toque sobre ele para visualizar o recado. Caso queira responder a mensagem, pressione o botão "Reply". Quando a tela do Instagram Stories for aberta, digite sua resposta e publique o conteúdo. Vale ressaltar que o botão "Who sent this", que dá pistas sobre o remetente, só está disponível para assinantes do app.

7 de 7 Passo a passo para visualizar mensagens anônimas enviadas pelo link do NGL — Foto: Reprodução/Ana Letícia Loubak Passo a passo para visualizar mensagens anônimas enviadas pelo link do NGL — Foto: Reprodução/Ana Letícia Loubak

Veja também: quatro coisas que o Instagram sabe sobre você