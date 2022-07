Como estampar canecas pelo Canva

As canecas são feitas de porcelana branca e custam R$ 62 cada, com pagamento online feito com cartão de crédito. Não há quantidade mínima para fazer o pedido, e o frete é grátis. Os pedidos feitos no Canva são enviados em até cinco dias úteis, ou em dois dias no caso de entrega expressa. Confira, no tutorial a seguir, como fazer arte para caneca no Canva.