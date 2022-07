É possível excluir a conta do Instagram por meio das configurações do aplicativo para iPhone (iOS). O procedimento remove o perfil de forma definitiva da plataforma, mas dá ao usuário 30 dias para desistir e recuperar a conta, bastando apenas fazer login novamente no app. Após esse prazo, não há mais meios de recuperação. Até o momento, o recurso não está disponível no aplicativo para Android — usuários do sistema devem realizar a exclusão pelo navegador mobile ou pelo computador. Confira, no tutorial a seguir, como excluir a conta do Instagram pelo aplicativo do celular.