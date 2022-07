Como excluir conta do Facebook

Excluir conta do Facebook ou dar tempo da rede social é uma vontade que muitas pessoas já sentiram em algum momento. Para quem deseja sair da plataforma, é possível seguir dois caminhos: excluir de vez o seu perfil do Facebook ou desativar temporariamente sua conta. As duas opções são muito diferentes, por isso tome cuidado na hora de escolher. Neste tutorial, o TechTudo explica qual é a diferença entre excluir e desativar o Facebook, além das atividades que poderá ou não fazer depois que seguir qualquer um dos dois procedimentos para "sair da rede social" por algum tempo. Vale citar que o passo a passo foi realizado no PC, mas também é possível ser feito pelo celular Android ou iPhone (iOS).