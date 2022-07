Deixar a foto com efeito 3D é um procedimento possível no CapCut , aplicativo de edição de imagens e vídeos grátis, disponível para download em celulares Android e iPhone ( iOS ). A partir da plataforma, usuários conseguem aplicar o filtro de cinema nas imagens e fazer com que pareçam tridimensionais. O recurso, que faz sucesso como trend no TikTok , gera um arquivo final em MP4, que passa a impressão de que a foto foi "filmada" com zoom e que "se mexe". Confira, a seguir, como fazer efeito Zoom 3D no Capcut .

1 de 5 Efeito 3d CapCut: veja como aplicar efeito de zoom em fotos estáticas no app de edição gratuito para celulares Android e iPhone (iOS) — Foto: Marcela Franco/TechTudo Efeito 3d CapCut: veja como aplicar efeito de zoom em fotos estáticas no app de edição gratuito para celulares Android e iPhone (iOS) — Foto: Marcela Franco/TechTudo

Como fazer efeito de foto em 3D no CapCut

Passo 1. Abra o CapCut e toque em "Novo projeto". Entre na aba "Fotos" e selecione uma ou mais imagens. Depois, toque no botão "Adicionar";

2 de 5 Inserção de fotos para fazer efeito 3D no CapCut — Foto: Reprodução/Raquel Freire Inserção de fotos para fazer efeito 3D no CapCut — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 2. Dê um toque sobre a barra de imagem para selecioná-la. Feito isso, deslize o dedo na barra de ferramentas, na parte inferior do app, e entre no menu "Estilo". O CapCut tem dois efeitos de 3D em foto: o 3D Zoom Pro, que aplica uma aproximação mais drástica, e o Zoom em 3D, que dá o efeito de zoom mais suave. Para este tutorial, escolhemos o último;

3 de 5 Seleção do efeito de Zoom em 3D para foto no CapCut — Foto: Reprodução/Raquel Freire Seleção do efeito de Zoom em 3D para foto no CapCut — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 3. Aperte o botão de "Play" para visualizar o efeito do zoom em 3D. Se estiver ok, toque no ícone de check, no canto inferior direito, para confirmar a aplicação do efeito. O CapCut terá incluído uma vinheta de encerramento no final do clipe. Para apagar, toque nela e, então, pressione o ícone "Excluir";

4 de 5 Exclusão da vinheta de encerramento inserida por padrão pelo CapCut — Foto: Reprodução/Raquel Freire Exclusão da vinheta de encerramento inserida por padrão pelo CapCut — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 4. Para salvar a imagem com o efeito 3D aplicado, escolha a resolução do vídeo e aperte na seta de upload, localizada no canto superior direito da tela. Aguarde alguns segundos para que o carregamento seja concluído. Ao final, o CapCut terá salvado o arquivo no celular e exibirá opções para compartilhamento nas principais redes sociais, como TikTok, Instagram, WhatsApp e Facebook.

5 de 5 Foto editada no CapCut com efeito de zoom 3D pronta para ser compartilhada — Foto: Reprodução/Raquel Freire Foto editada no CapCut com efeito de zoom 3D pronta para ser compartilhada — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Pronto! Aproveite o tutorial para fazer efeito 3D no Capcut com as suas fotos!

