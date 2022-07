Como fazer empréstimo no Caixa Tem pelo celular

O app Caixa Tem, disponível na Google Play e App Store, oferece a opção de pedir empréstimo pelo SIM Digital, o Programa de Simplificação do Microcrédito Digital para Empreendedores. O crédito é destinado às pessoas físicas com negócio próprio e ao Microempreendedor Individual (MEI). O valor do empréstimo pode ser usado para pagar contas como de aluguel, água e luz, e apenas pessoas físicas podem solicitá-lo. MEIs, por sua vez, devem fazer o pedido através do site, WhatsApp oficial do banco ou diretamente na agência.