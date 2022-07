Como fazer isqueiro no Minecraft

👉 Como baixar Minecraft Bedrock Edition no PC? Confira no Fórum TechTudo

Além dos usos mais conhecidos, o Isqueiro também pode ser usado para fins alternativos, como ativar um portal para o Nether ao ser usado em um de 4x5 Obsidiana. Uma função também bastante útil é que ao matar um animal com o fogo do Isqueiro, ele já deixará sua carne assada, sem precisar passar por um forno para isso.

Passo 4. Coloque fogo no que quiser destruir, mas certifique-se de que não há possibilidade de que o fogo passe para construções que deseja manter. Caso algo saia do controle, é possível desligar a opção "Fogo espalha" nas opções de Minecraft ;

Utilize o Isqueiro para interagir com algum bloco em Minecraft para destrui-lo com fogo — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

5 de 7 Utilize o Isqueiro para interagir com algum bloco em Minecraft para destrui-lo com fogo — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Passo 5. Para ativar um portal do Nether com o Isqueiro, basta interagir com um de Obsidiana como se tentasse colocar fogo dentro dele. Lembre-se de levar um Isqueiro ao atravessar para não ficar preso no Nether caso o portal se apague;