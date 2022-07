Como fazer landing page no Canva

É possível fazer uma landing page gratuita usando o Canva . Gratuita, a plataforma permite criar facilmente páginas de captura com elementos textuais e multimídia. O usuário pode adicionar textos, vídeos e fotos atrativos a templates pré-prontos, com o objetivo de vender um produto — desde cursos online até itens físicos — para potenciais clientes. O editor serve como alternativa gratuita e mais simples para aqueles que não têm conhecimento em ferramentas mais avançadas para a criação de sites e landing pages, como o WordPress .

Após a edição das páginas, a landing page é publicada imediatamente e já pode ser acessada pelos visitantes por meio de uma URL personalizada. O link é criado sob um domínio do Canva, mas é possível encurtar a URL para facilitar a divulgação com os clientes e seguidores. Confira, no tutorial a seguir, como criar landing page grátis no Canva.

1 de 21 Canva permite criar landing pages para personalizar — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Como criar landing page grátis no Canva

Passo 1. Acesse o Canva e pesquise pelo termo “Website” ou “Landing Page” para ver a lista de modelos oferecidos pela plataforma, que já possuem as dimensões corretas;

2 de 21 Landing page: Canva permite criar sites de forma fácil — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Comece um design em branco ou selecione um modelo pronto para customizar;

3 de 21 Landing page: template pode ser acessado no Canva para customizar — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 3. Com a tela de edição aberta, clique no plano de fundo e vá no quadradinho colorido para adicionar uma cor à página, caso queira;

4 de 21 Canva permite mudar template; landing page pode ser personalizada pelo usuário — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 4. Clique na opção “Texto”, na lateral esquerda, para adicionar frases à página. Você pode escolher os estilos de fonte disponíveis ou modificar a aparência usando a barra de formatação superior;

5 de 21 Landing page: design da página pode receber textos para ajudar nas vendas — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 5. Clique em “Elementos” para adicionar formas gráficas ou botões prontos que podem ser usados como “call to action” (chamada para ação) na landing page;

6 de 21 É possível adicionar botões e elementos para chamar a atenção do público — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 6. Clique em “Uploads” para adicionar fotos ou vídeos de apresentação à landing page. Para isso, vá em “Faça upload” e selecione o arquivo no computador;

7 de 21 É possível adicionar fotos e vídeos à landing page criada no Canva — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 7. Clique no botão “Duplicar página” para criar a segunda tela da landing page;

8 de 21 Canva permite duplicar páginas para criar landing pages completas — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 8. Edite a página como quiser, inserindo textos, imagens e botões para chamar a atenção do público. Em seguida, adicione quantas páginas julgar necessário até completar o conteúdo da sua landing page;

9 de 21 Crie páginas diferentes para deixar a landing page atrativa com recursos do Canva — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 9. Para adicionar links que direcionarão os visitantes para sua página de compra, clique no texto ou botão desejado e vá no ícone de corrente, no canto superior direito. Então, digite a URL da sua página de compra;

10 de 21 Canva permite adicionar links na landing page para direcionar visitantes a páginas externas — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 10. Após a edição, clique em “Pré-visualizar”, no topo da tela, para ver uma prévia de como o site será exibido no computador e no celular. Esse recurso é útil para ajustar possíveis erros antes da publicação;

11 de 21 Canva permite acessar preview do site antes de publicar — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 11. Ao final, clique em “Publicar como site” e escolha a opção “Domínio gratuito”, para que o site seja criado nos servidores do Canva;

12 de 21 Canva permite publicar landing page pela própria plataforma — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 12. Digite o endereço do site no campo indicado — note que ele será hospedado em um domínio do Canva. Prossiga em “Continuar”;

13 de 21 É possível criar uma URL personalizada com domínio do Canva — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 13. Crie uma descrição para o site, edite o título e o ícone que serão exibidos na aba do navegador e clique em “Publicar”;

14 de 21 Veja como publicar landing page criada no Canva — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 14. O site será publicado e já poderá ser acessado pelos visitantes.

15 de 21 Landing page Canva: site criado no editor é publicado imediatamente para visitantes — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Como criar uma landing page a partir de modelo do Canva

Passo 1. Acesse a página de landing pages do Canva (canva.com/create/landing-pages) e clique em "Create a landing page";

16 de 21 Canva tem página específica para criação de landing pages — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Veja os modelos prontos disponibilizados pelo Canva. Clique em um deles para editar;

17 de 21 Canva tem vários modelos prontos para customizar — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 3. Clique em "Aplicar páginas" para começar a editar. Então, siga os passos do tópico anterior para mudar textos e elementos da página. Por fim, vá em "Publicar como site".

18 de 21 Canva permite editar modelos prontos de landing page — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Com encurtar o link da landing page

A landing page será publicada com a URL hospedada no domínio do Canva. Caso o usuário queira encurtar o endereço, poderá fazê-lo em plataformas como bit.ly. Confira, a seguir, como encurtar o link da landing page.

Passo 1. Acesse o bitly.com e clique em “Conecte-se” para fazer login, ou vá em “Inscreva-se gratuitamente” para se cadastrar;

19 de 21 Faça login para acessar o bit.ly — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Após o login, clique no botão “Create”, no topo da tela. Então, informe a URL do Canva no campo “Enter long URL” e vá em “Create”;

20 de 21 Veja como encurtar link no bit.ly — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 3. O link será encurtado e aparecerá na tela. Então, vá em “Customize back-half” e digite a URL que desejar no link encurtado. Finalize no botão “Save”.

21 de 21 bit.ly permite personalizar URL encurtada — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Pronto. Agora você já sabe como fazer landing page no Canva.

O Canva Pro dá acesso a recursos como templates e elementos gráficos exclusivos, removedor de fundo e planejador de conteúdo para redes sociais. É possível testar o plano premium por 30 dias grátis. Depois desse período, é cobrado o valor de R$ 24,15 mensais.

