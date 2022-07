Como fazer link do WhatsApp Business no Instagram

É possível colocar link do WhatsApp Business no Instagram de maneira rápida pelo celular. O recurso disponibiliza o seu chat no mensageiro profissional já no seu perfil da rede social. Assim, clientes conseguem entrar em contato de maneira mais simples, diretamente pelo app. Vale mencionar que qualquer pessoa que esteja na rede poderá abrir o chat. Essa opção está disponível apenas para contas comerciais, sendo necessário ainda ter uma conta profissional no Instagram. A seguir, saiba como inserir link do WhatsApp Business na rede social de fotos.