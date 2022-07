Como fazer polaroid no Canva pelo celular

Fazer foto polaroid no celular é possível utilizando o Canva, aplicativo de edição disponível para Android e iPhone (iOS). A plataforma gratuita conta com diversos recursos para fazer montagens, de maneira a ser possível criar um modelo de polaroid do zero ou ainda usar templates prontos para editar por cima. Além disso, o app também permite que os usuários apliquem filtros e textos nas imagens, o que pode trazer ainda mais personalização para as artes feitas. Confira, a seguir, como fazer foto polaroid no Canva.