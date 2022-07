Como fazer remix com uma foto no Instagram

O Instagram agora permite fazer remix de fotos do feed. O recurso coloca imagem e video lado a lado, de forma que o usuário pode gravar um vídeo reagindo à publicação, seja para dar suas impressões sobre o post ou fazer uma nova versão de uma coreografia, por exemplo. Ao final da gravação, é possível publicar o vídeo com o react diretamente no Reels, usando os efeitos de edição tradicionais. Vale lembrar que a ferramenta também funciona com vídeos do Reels e vídeos do feed. Confira, no tutorial a seguir, como fazer remix de uma foto no Instagram.