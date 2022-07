Como fazer teste de idade mental no site A Real Me

É possível fazer um teste de idade mental grátis usando o site A Real Me, que reúne uma série de quizzes. Após responder a 31 questões, o usuário descobre se a sua idade mental condiz com a idade real. As perguntas apresentadas giram em torno de questões comportamentais, como o que os outros falam e pensam, e situações do dia a dia. Vale ressaltar que o questionário não avalia a inteligência do usuário, já que é baseado em comportamentos e padrões para cada período da vida. No tutorial a seguir, veja como fazer o teste do A Real Me e descobrir qual a sua idade mental.