O Minecraft conta com poções que dão habilidades especiais ao jogador. Os itens podem ajudá-lo a enfrentar mobs agressivos mais fortes ou simplesmente facilitam suas aventuras. Ao todo, estão disponíveis mais de 10 poções diferentes e cada uma delas pode ser feita na versão para ser ingerida ou arremessada. As vantagens das poções incluem invisibilidade, cura, força, agilidade e outros artifícios que auxiliam na exploração do mundo e no combate contra inimigos.

Fabricá-las, no entanto, não é tão fácil – as poções exigem conhecimento prévio, além de materiais que só podem ser encontrados no Nether. No guia a seguir, veja como fazer todas as poções do Minecraft. A lista traz tabela, receitas, ingredientes e as características de cada uma.

Confira como criar as melhores poções de Minecraft

Lista de poções de Minecraft

Poção de Invisibilidade;

Poção de Visão Noturna;

Poção de Resistência ao Fogo;

Poção de Agilidade;

Poção de Respiração Subaquática;

Poção de Cura;

Poção de Força;

Poção de Regeneração;

Poção da Queda Lenta;

Poção do Mestre Tartaruga.

Suporte de poções em Minecraft

Para começar a fazer suas poções, é preciso criar o seu “Suporte de Poções”. Para construí-lo, são necessários 3 Blocos de Pedregulho e uma Vara Incandescente (este item cai do Blaze, monstro que vive no Nether). Na Bancada de Trabalho, coloque os 3 Pedregulhos na linha inferior de quadradinhos e a vara no quadradinho central.

A Barraca de Poções é uma peça essencial para criar as poções

Como fazer poções em Minecraft

Para criar poções, é necessário ter alguns itens importantes previamente. O primeiro deles é uma "Barraca de Poções", criada com 3 Pedregulhos e 1 Vara de Chamas (obtida ao matar Chamas no Nether). O combustível da Barraca de Poções é o "Pó de Chamas", obtido em pares por meio de 1 Vara de Chamas. Basta ir na seção "Alimentos" da Fabricação e selecionar o item para criá-lo. Quanto mais poções forem criadas, mais o item será consumido e com o tempo será necessário realizar uma reposição para continuar a utilizar a Barraca de Poções.

É preciso também criar "Garrafas de Vidro" que exigem 3 blocos de Vidro cada e precisam ser enchidas com água. Um item opcional que ajuda com isso é o "Caldeirão" feito com 7 blocos de Ferro. Ele pode ser preenchido com um Balde de Água e permite que se encha garrafas nele. É possível encher as garrafas em qualquer fonte de água próxima.

Pó de Chamas e Garrafas de Vidro também são essenciais para fabricar poções em Minecraft

O primeiro passo para todas as poções é colocar garrafas de água na Barraca de Poções e, em seguida, adicionar "Verruga do Submundo" para criar uma "Poção Maligna". Esta é a poção base da qual todas as outras são derivadas. Em alguns casos específicos, é preciso ter uma outra poção antes, mas são exceções. Quando a poção estiver pronta, há ainda a possibilidade de misturar "Pó de Glowstone" para aumentar sua potência ou Redstone para aumentar sua duração.

Como fazer poção estranha, espessa e comum

Um ingrediente que está presente em todas as poções é o “Fungo do Nether”, item encontrado no Nether, em geral em fortalezas. Você também pode cultivar o fungo em um lugar perto do seu portal dentro do próprio Nether – isso vai ajudá-lo a ter sempre fungos à sua disposição. Para fazer um portal para este mundo, é necessário ter 14 Obsidians.

É possível fazer esse bloco jogando um balde d’água em uma piscina de lava. O encontro dos dois elementos formará as Obsidians, que só podem ser quebradas com Picaretas de Diamantes. Para fazer o portal, faça um retângulo de 4×5.

Como fazer todas as poções do Minecraft

Vale lembrar que, para serem úteis, estes fungos precisam estar em um determinado estágio. Eles só crescem quando o jogador está naquele ambiente, ou seja, procure passar um tempo no Nether para que sua plantação cresça bastante.

Como fazer todas as poções do Minecraft

Abaixo, veja as receitas de todas as poções existentes no jogo. Lembre-se de observar a barra de progresso ao lado de onde coloca o ingrediente principal e as bolinhas ao lado, a fim de ter certeza de que a poção está reagindo e que você está fazendo tudo certo.

Como fazer a poção de Invisibilidade

Para fazer esta poção, o jogador deve criar uma Poção de Visão Noturna primeiro. Após criá-la, adicione um "Olho de Aranha Fermentado" para obter a Poção de Invisibilidade. O Olho de Aranha Fermentado pode ser feito na aba Alimentos com um Olho de Aranha, um Cogumelo (marrom) e Açúcar. Ao ficar invisível, é possível passar despercebido pelos inimigos e escapar de situações complicadas.

Poção de Invisibilidade em Minecraft pode te fazer escapar dos inimigos

Como fazer a poção de Visão Noturna

Para criar a poção de Visão Noturna, basta adicionar uma "Cenoura Dourada" a uma Poção Maligna. A Cenoura Dourada deve ser criada com uma cenoura comum e 8 pepitas de ouro. A poção da Visão Noturna deixa a visão do jogador perfeita mesmo no escuro, e é uma ótima opção para explorar locais que possam ser difíceis de iluminar normalmente.

Com a Poção de Visão Noturna até as mais escuras cavernas de Minecraft parecem claras como o dia

Como fazer a poção de Resistência ao Fogo

Com uma base inicial de Poção Maligna, basta adicionar um "Creme de Magma", uma mistura feita de Pó de Chamas e Slimeball. Slimeball pode ser obtida ao derrotar Slimes em biomas de pântano. A Poção de Resistência ao Fogo permite que o usuário nade em lava fervente sem receber dano, algo que pode ser bastante útil ao explorar o Nether.

A Poção de Resistência ao Fogo é essencial para explorar locais com muita lava em Minecraft, especialmente o Nether

Como fazer a Poção de Agilidade

Ao adicionar Açúcar em uma Poção Maligna na Barraca de Poções, que pode ser obtido por meio da Cana de Açúcar, o jogador consegue criar uma Poção de Agilidade. Com ela, é possível ganhar um pouco mais de velocidade em seu movimento ou para correr, além de ampliar levemente seu campo de visão enquanto o faz.

A Poção de Agilidade deixa o jogador bem rápido em Minecraft e pode ter seu efeito ampliado para ir ainda mais rápido

Como fazer Poção de Respiração Subaquática

Para fabricar a poção de Respiração Subaquática, é necessário um "Baiacu", peixe que pode ser pescado com alguma sorte ou atacado diretamente ao vê-lo embaixo da água. Misture com uma Poção Maligna para obter a Poção de Respiração Subaquática. Esta é a poção perfeita para explorar templos submarinos e enfrentar afogados que estejam pelo seu caminho.

A Poção de Respiração Subaquática é essencial para explorar o fundo do mar em Minecraft

Como fazer a Poção de Cura

A cura em Minecraft exige que o jogador esteja de estômago cheio. A vantagem de uma Poção de Cura é que ela pode recuperar sua energia instantaneamente. Para isso, basta misturar um Melão Cintilante a uma Poção Maligna. Este Melão é fabricado com uma fatia de melão e 8 pepitas de ouro. A Poção de Cura restaura instantaneamente dois corações, o que pode ser útil em um momento de aperto.

A Poção de Cura pode tirar jogadores de Minecraft de situações difíceis com restauração instantânea de seus corações

Como fazer Poção de Força

Para jogadores que estão prontos para o combate, uma boa opção é criar uma Poção de Força. Para isso, basta adicionar Pó de Chama como um ingrediente de misturar à poção e não como combustível. Este item aumenta a força dos golpes do personagem e, aliado a bons equipamentos, é possível acabar com vários dos inimigos com poucos golpes.

Com uma Poção de Força em Minecraft o jogador é capaz de matar vários inimigos com poucos golpes

Como fazer Poção de Regeneração

Diferente da Poção de Cura, a Poção de Regeneração oferece uma cura a longo prazo que restaura seus corações aos poucos, e é mais voltada para batalhas longas. Para criá-la, é necessário misturar uma Lágrima de Ghast à mistura de uma Poção Maligna. Este item é um pouco difícil de obter, pois exige matar Ghasts no Nether, que normalmente flutuam perto de lava.

A Poção de Regeneração cria um período de cura constante em Minecraft, útil para batalhas mais longas

Como fazer Poção da Queda Lenta

O jogador obtém uma Poção de Queda Lenta ao adicionar uma Membrana de Fantasma a uma Poção Maligna. O item é perfeito para cair lentamente em algum lugar e negar completamente o dano de queda. Esta poção pode ser a diferença entre a vida e a morte ao ser atingido por um tiro flutuante de Shulker no The End. Membranas de Fantasma podem ser obtidas ao matar fantasmas, que sobrevoam o jogador após algumas noites sem dormir.

A Poção de Queda Lenta permite descer de qualquer altura com tranquilidade em Minecraft, sem dano de queda

Como fazer Poção do Mestre Tartaruga

A Poção do Mestre Tartaruga é uma poção curiosa, pois na verdade é uma faca de dois gumes. Ao misturar a Poção Maligna com um Casco de Tartaruga, obtido ao matar tartarugas, o jogador pode criar a Poção do Mestre Tartaruga. O item oferece um grande poder de resistência para aguentar ataques inimigos, apesar de também aplicar um efeito de lentidão enorme. Alinhada com a estratégia certa, esta poção pode ajudar a derrubar inimigos poderosos.

A Poção do Mestre Tartaruga exige sabedoria em Minecraft, pois aumenta sua resistência mas causa lentidão

Tipos de poções e tabelas

Positivas, Negativas e Neutras (com 1 ingrediente de efeito);

Positivas ampliadas, Negativas ampliadas e Neutra Ampliada (com 2 ingredientes de efeito).

Tabela de poções de Minecraft: Positivas (Base: Poção Estranha) POÇÃO INGREDIENTE EFEITO DURAÇÃO Regeneração Lágrima de Ghast +1 coração a cada 2s 45s Cura Melancia Reluzente +2 corações Instantânea Respirar embaixo d’água Baiacu Permite respirar dentro da água 3 minutos Visão noturna Cenoura Dourada Enxergar no escuro 3 minutos Força Pó de Blaze +30% dano 3 minutos Resistência ao Fogo Creme de Magma Imunidade ao fogo e lava 3 minutos Agilidade Açúcar +20% velocidade 3 minutos Salto Pé de coelho +½ bloco de salto 3 minutos Queda Lenta Membrana de Phanton Elimina dano de queda 1 min 30s

Tabela de poções de Minecraft: Negativas POÇÃO BASE INGREDIENTE EFEITO DURAÇÃO Veneno Poção Estranha Olho de aranha -1 coração a cada 3s 45s Fraqueza Poção Mundana Olho de Aranha Fermentado -50% dano 1 min e 30s

Tabela de poções de Minecraft: Neutras POÇÃO BASE INGREDIENTE EFEITO DURAÇÃO Do mestre tartaruga Poção Estranha Casco de Tartaruga Lentidão 4 20s Resistência 3

Tabela de poções de Minecraft: Positivas Ampliadas POÇÃO BASE INGREDIENTE EFEITO DURAÇÃO Regeneração II Regeneração Pó de Glowstone +1 coração por segundo 16s Regeneração+ Regeneração Redstone +1 coração a cada 2s 2 minutos Cura II Cura Pó de Glowstone +4 corações Instantânea Respirar embaixo d’água II Respirar embaixo d’água Redstone Permite respirar dentro da água 8 minutos Visão Noturna+ Visão Noturna Redstone Enxergar no escuro 8 minutos Invisibilidade Visão Noturna Olho de Aranha Fermentado Personagem invisível 3 minutos Invisibilidade+ Invisibilidade Redstone Personagem invisível 8 minutos Força II Força Pó de Glowstone +160% de dano 1 min e 30s Força + Força Redstone +30% de dano 8 minutos Resistência ao Fogo+ Resistência ao Fogo Redstone Imunidade ao fogo e lava 8 minutos Agilidade II Agilidade Pó de Glowstone +40% velocidade 1 min e 30s Agilidade+ Agilidade Redstone +20% velocidade 8 minutos Salto II Salto Pó de Glowstone +1 e 1/2 blocos de salto 1 min 30s Queda Lenta II Queda Lenta Redstone Elimina dano por queda 4 minutos

Tabela de poções de Minecraft: Negativas Ampliadas POÇÃO BASE INGREDIENTE EFEITO DURAÇÃO Fraqueza+ Força Olho de Aranha Fermentado -50% de dano causado 4 minutos Veneno II Veneno Pó de Glowstone -1 coração por segundo 22s Veneno+ Veneno Redstone -1 coração a cada 3s 2 minutos Lentidão Velocidade ou Salto Olho de Aranha Fermentado -15% velocidade 1 min e 30s Lentidão+ Lentidão Redstone -15% velocidade 4 minutos Lentidão IV Lentidão Pó de Glowstone -60% velocidade 20s Dano Cura ou Veneno Olho de Aranha Fermentado -3 corações Instantâneo Dano II Dano Pó de Glowstone -6 corações Instantâneo

Tabela de poções de Minecraft: Neutra Ampliada POÇÃO BASE INGREDIENTE EFEITO DURAÇÃO Mestre Tartaruga II Do mestre tartaruga Pó de Glowstone Lentidão VI 20s Resistência IV Mestre Tartaruga+ Do mestre tartaruga Redstone Lentidão IV 40s Resistência III

Veja todos os itens para fazer as poções do Minecraft

