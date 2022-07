Como ganhar cashback na Shopee pelo Nubank

O Nubank agora permite comprar na Shopee com cashback diretamente pelo app do banco digital. O valor máximo que cada usuário pode ganhar de volta em suas compras é de R$ 50, e a porcentagem de cashback é variável de acordo com a campanha. O serviço deve ser acessado pela área “Shopping” do aplicativo, e o dinheiro devolvido cai diretamente na conta do usuário para ser usado da maneira que quiser. A novidade está sendo liberada aos poucos para correntistas, mas deve chegar a todas as contas nas próximas semanas. A seguir, aprenda como comprar na Shopee com cashback pela Nubank.