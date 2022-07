Como jogar de Janna no LOL: veja dicas de runas, builds e counters

Janna é uma das campeãs mais antigas do League of Legends (LOL). Apresentada aos jogadores no lançamento do jogo, em outubro de 2009, a Fúria da Tormenta é uma personagem do tipo suporte focada em proteger os companheiros de equipe. Graças às suas habilidades, ela consegue curar, conceder escudos e aplicar lentidão aos adversários, ajudando a gameplay do time como um todo. O TechTudo reuniu todas as habilidades, exemplos de runas, feitiços, counters, builds e dicas de como jogar com a heroína do MOBA da Riot Games. Vale ressaltar que o guia a seguir foi baseado no patch 12.12.