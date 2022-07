Como jogar de Kayle no Wild Rift: veja dicas de build, habilidades e mais

Kayle foi lançada em League of Legends: Wild Rift em dezembro de 2021 junto com sua irmã Morgana. Conhecida como "A Justa", a campeã do game para Android e iPhone ( iOS ) brilha no final da partida e atua na rota do Barão. Com habilidades que dão bom suporte aos aliados na hora dos confrontos, Kayle pode seguir o caminho de builds físicas, mágicas ou mistas. A campeã está disponível no game por 5.500 ciscos azuis ou 725 wild cores, enquanto sua única skin disponível, a "Kayle Viridiana", sai por 525 wild cores. A seguir, confira o guia para conhecer e aprender a jogar com a lutadora.

1 de 14 Kayle, de League of Legends: Wild Rift, é conhecida como "A Justa" — Foto: Divulgação/Riot Games Kayle, de League of Legends: Wild Rift, é conhecida como "A Justa" — Foto: Divulgação/Riot Games

👉 Wild Rift para PS4 é verdade? Tire suas dúvidas no Fórum do TechTudo

Habilidades

Ascensão Divina (Passiva)

2 de 14 Com sua passiva, Kayle ganha diferentes benefícios no decorrer da partida — Foto: Reprodução/YouTube WildRiftBR Com sua passiva, Kayle ganha diferentes benefícios no decorrer da partida — Foto: Reprodução/YouTube WildRiftBR

Quando Kayle ataca, ela acumula um stack: ao acumular cinco stacks é ativada uma barra que decai com o tempo. Enquanto esta barra estiver ativa, Kayle receberá um benefício de acordo com o nível em que estiver.

Kayle ganha 8% de velocidade de movimento ao realizar ataques básicos no nível um. Quando a barra está ativa, ela também ganha 4% de velocidade de ataque. No nível cinco, o ataque da campeã aumenta para 525, já no nível 10 os seus ataques disparam ondas que causam o dano da passiva da Lâmina de Fogo Estelar. Quando chega no nível 15, o alcance dos ataques de Kayle aumenta para 575.

Explosão Radiante (1ª habilidade)

3 de 14 A primeira habilidade de Kayle é uma boa ferramenta de engage e dano — Foto: Reprodução/WildRiftBR A primeira habilidade de Kayle é uma boa ferramenta de engage e dano — Foto: Reprodução/WildRiftBR

Kayle lança uma espada celestial que causa 60 de dano mágico aos inimigos atingidos, que sofrem 26% de lentidão durante dois segundos. Os mesmos inimigos têm ainda uma redução de 15% da armadura e da resistência mágica durante quatro segundos. A Explosão Radiante tem 11 segundos de tempo de recarga, e custa 80 de mana para ser utilizada. No último nível, a habilidade causa 210 de dano mágico e lentidão de 50%.

Benção Celestial (2ª habilidade)

4 de 14 A segunda habilidade de Kayle é o que torna a campeã um pick possível também como suporte — Foto: Reprodução/YouTube WildRiftBR A segunda habilidade de Kayle é o que torna a campeã um pick possível também como suporte — Foto: Reprodução/YouTube WildRiftBR

Kayle cura a si mesma e a um aliado em 60 de HP. Os dois também recebem 25% de velocidade de movimento durante dois segundos. A Benção Celestial tem 14 segundos de tempo de recarga, e custa 85 de mana para ser utilizada. No último nível, a habilidade cura 180 de HP e concede 40% de velocidade de movimento.

Lâmina de Fogo Estelar (3ª habilidade)

5 de 14 A terceira habilidade de Kayle tem uma fase passiva e ativa. Esta é a sua melhor ferramenta para causar dano — Foto: Reprodução/YouTube WildRiftBR A terceira habilidade de Kayle tem uma fase passiva e ativa. Esta é a sua melhor ferramenta para causar dano — Foto: Reprodução/YouTube WildRiftBR

Esta habilidade tem uma passiva, que faz os ataques básicos de Kayle causarem 12 de dano mágico adicional. Quando ativada, a campeã aumenta o alcance do seu próximo ataque e causa dano mágico adicional igual a 8% da vida perdida do alvo. A Lâmina de Fogo Estelar tem oito segundos de tempo de recarga. No último nível, a habilidade causa 24 de dano mágico adicional e o dano com base na vida perdida do alvo sobe para 11%.

Sentença Divina (ultimate)

6 de 14 A ultimate de Kayle também reforça o seu valor como campeã de suporte ao time — Foto: Reprodução/YouTube WildRiftBR A ultimate de Kayle também reforça o seu valor como campeã de suporte ao time — Foto: Reprodução/YouTube WildRiftBR

Com a ultimate Sentença Divina, Kayle se torna invencível ou torna um aliado invencível por 2,5 segundos. Após um breve intervalo, lâminas caem ao redor do alvo, causando 150 de dano mágico a todos os inimigos na área. A habilidade tem 120 segundos de tempo de recarga e custa 100 de mana para ser utilizada. No último nível, a habilidade causa 400 de dano mágico.

Ordem das habilidades

O foco do upgrade das habilidades é para que Kayle tenha acesso a Lâmina de Fogo Estelar, sua melhor ferramenta para causar dano, o mais rápido possível. A Explosão Radiante é a segunda prioridade não só por também ser uma ferramenta de dano, mas pelo controle de grupo proporcionado pelo efeito de lentidão.

Ordem das habilidades | Kayle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Explosão Radiante X X X X Benção Celestial X X X X Lâmina de Fogo Estelar X X X X Sentença Divina X X X

Feitiços

7 de 14 Barreira e flash são os melhores feitiços para Kayle, pois ajudam a campeã a permanecer mais tempo no mapa — Foto: Reprodução/Bruna Telles Barreira e flash são os melhores feitiços para Kayle, pois ajudam a campeã a permanecer mais tempo no mapa — Foto: Reprodução/Bruna Telles

Por ter muitas ferramentas de ataque e apenas uma de defesa, Kayle deve optar por feitiços que garantam a sua sobrevivência dentro da partida. O primeiro feitiço indicado é a barreira, que absorve de 100 a 450 de dano por dois segundos. Este feitiço tem o tempo de recarga de 120 segundos. A segunda indicação de feitiço é o flash, que teleporta a campeã para uma curta distância designada e tem 150 segundos de tempo de recarga.

Runas

Kayle pode aumentar seu potencial ofensivo ou ganhar maior durabilidade por meio de diferentes combinações de runas. Aqui você verá algumas sugestões, mas tenha sempre em mente: o ideal é que as builds de ruas (e equipamentos) sejam montadas de acordo com a situação e o time inimigo que for enfrentado.

Exemplo 1

8 de 14 Esta build de runas é focada na regeneração de HP da campeã, e na sua mobilidade — Foto: Reprodução/Bruna Telles Esta build de runas é focada na regeneração de HP da campeã, e na sua mobilidade — Foto: Reprodução/Bruna Telles

Exemplo 2

9 de 14 Esta build, por sua vez, traz runas que reforçam o potencial ofensivo da Kayle — Foto: Reprodução/Bruna Telles Esta build, por sua vez, traz runas que reforçam o potencial ofensivo da Kayle — Foto: Reprodução/Bruna Telles

Exemplo 3

10 de 14 Já esta build foca em runas que oferecem parte regen de HP, parte de ataque — Foto: Reprodução/Bruna Telles Já esta build foca em runas que oferecem parte regen de HP, parte de ataque — Foto: Reprodução/Bruna Telles

Equipamentos

Exemplo 1

11 de 14 Uma build que torna Kayle numa poderosa guerreira, enquanto ajuda a escapar de efeitos de controle de grupo — Foto: Reprodução/Bruna Telles Uma build que torna Kayle numa poderosa guerreira, enquanto ajuda a escapar de efeitos de controle de grupo — Foto: Reprodução/Bruna Telles

Exemplo 2

12 de 14 Além do dano e anti-controle de grupo, esta build oferece o chamado "corta cura", para brigar melhor com campeões baseados em regen de HP ou que gerem escudo — Foto: Reprodução/Bruna Telles Além do dano e anti-controle de grupo, esta build oferece o chamado "corta cura", para brigar melhor com campeões baseados em regen de HP ou que gerem escudo — Foto: Reprodução/Bruna Telles

Exemplo 3

13 de 14 Uma build focada em vampirismo para que a campeã tenha regeneração constante de HP. O Anjo Guardião oferece uma segunda chance para sair de uma situação ruim — Foto: Reprodução/Bruna Telles Uma build focada em vampirismo para que a campeã tenha regeneração constante de HP. O Anjo Guardião oferece uma segunda chance para sair de uma situação ruim — Foto: Reprodução/Bruna Telles

Counters

14 de 14 Jax, Irelia e Tryndamere são exemplos de campeões que podem counterar Kayle — Foto: Reprodução/Bruna Telles Jax, Irelia e Tryndamere são exemplos de campeões que podem counterar Kayle — Foto: Reprodução/Bruna Telles

Jax é um matchup problemático durante toda partida. Na fase de rotas, ele possui dano suficiente para matar Kayle e negar 90% do dano causado pela campeã com seu Contra-Ataque. O Salto-Atacante, por sua vez, será uma constante ferramenta para Jax tornar a vida de Kayle mais difícil. Outro confronto complicado é Kayle x Irelia. Se o jogador não prestar atenção no HP dos seus minions, a Ioniana pode se aproximar usando o Surto da Lâmina, resetar a passiva Fervor Ioniano, tornando a morte um destino certo.

Outro campeão que leva a melhor no x1 contra Kayle é Tryndamere. Sanguinário ajuda a curar dos danos causados pela campeã e, com o Grito Zombador, Tryndamere reduz o dano e velocidade de movimento causados por Kayle, podendo revidar com facilidade usando o dano do Corte Giratório - que faz um combo mortal com o Grito Zombador.

Dicas pra jogar de Kayle