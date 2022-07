Como jogar de Nautilus no LOL: veja dicas de runas, builds e counters

Nautilus, o Titã das Profundezas, é um dos suportes mais populares no League of Legends atualmente. Embora tenha sido utilizado como caçador nos primórdios do competitivo, seu arsenal com diversos controles de grupo encontrou melhor utilidade na rota inferior, como suporte. Nas últimas atualizações, o Nautilus é uma escolha frequente em partidas profissionais e deve permanecer como prioridade por bastante tempo. A seguir, veja dicas para se jogar com o campeão e aproveitar de todo o seu potencial. Vale lembrar que as informações são baseadas no patch 12.12.

Habilidades

Âncora Impactante (Passiva)

Não é exagero quando falam que o Nautilus é um dos campeões com mais controles de grupo do League of Legends. Somente em sua passiva já existe um recurso que, embora simples, é muito letal. Basicamente, o primeiro ataque básico do Nautilus terá um bônus de dano físico e irá enraizar o alvo. Combinada com as demais habilidades, a passiva possibilita a realização de combos que podem impedir o oponente de se movimentar por bons segundos.

Lançar Âncora (Q)

Essa é provavelmente a habilidade mais lembrada do Nautilus. Ao ativá-la, Nautilus arremessa sua âncora por uma distância considerável, puxando o alvo e a si mesmo para perto um do outro. A habilidade também pode ser utilizada como um recurso de mobilidade, pois o campeão pode puxar a si próprio até uma parede próxima, ideal para realizar fugas. Vale lembrar que Lançar Âncora também é uma faca de dois gumes, visto que, se errar o alvo, você pode acabar se colocando em uma situação desagradável.

Ira do Titã (W)

O principal efeito dessa habilidade é seu escudo, que aumenta ainda mais a capacidade do Nautilus de fazer sua função de tanque. Porém, ela também potencializa o ataque básico do campeão, permitindo causar dano ao longo do tempo no alvo e também em inimigos que estiverem próximos.

Correnteza (E)

Sua terceira habilidade conta com mais controle de grupo. Ao utilizá-la, Nautilus cria diversas ondas que causarão dano e lentidão aos inimigos ao seu redor. É um recurso interessante tanto para a ofensiva, garantindo que os oponentes não recuarão, como na defensiva, ajudando no desengage durante o avanço dos seus adversários.

Carga de Profundidade (R)

Como esperado, a ultimate do Nautilus é um poderoso controle de grupo. O campeão escolhe um alvo e ativa a habilidade sem medo de errar, visto que se trata de uma habilidade point'n click. Uma onda de choque é invocada e avança sem parar até o adversário, que será levantado para o alto, atordoado, e ainda sofrerá um pouco de dano. Para melhorar, os inimigos que estiverem no caminho da onda também serão arremessados no ar. Bem utilizada, a Carga de Profundidade pode facilmente decidir uma teamfight.

Ordem das Habilidades

O Nautilus deve focar primeiro em evoluir a habilidade Lançar Âncora (Q) para que possa diminuir seu tempo de recarga. Ira do Titã (W) se apresenta como segundo foco, enquanto Correnteza (E) fica em último na lista de prioridades do campeão.

Ordem de Habilidades – Nautilus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Lançar Âncora Q Q Q Q Q Ira do Titã W W W W W Correnteza E E E E E Carga de Profundidade R R R

Feitiços

Graças ao forte potencial de all-in do Nautilus, ele carrega com mais frequência o feitiço "Incendiar". Comum em muitos suportes, a "Exaustão" é muito mais situacional, sendo utilizada mais quando há necessidade de se ter ao menos um integrante da equipe com esse feitiço. Geralmente, se o time adversário possui muitos campeões que podem derreter a vida de seus carregadores sem dificuldades.

Feitiços – Nautilus (Patch 12.12) Feitiço Popularidade Taxa de Vitórias Incendiar – Flash 89,6% 49,2% Exaustão – Flash 9% 47%

Runas

Pós-choque

Nas filas ranqueadas, há duas runas muito populares para o Nautilus no momento e ambas possuem princípios bem diferentes. Se você preferir potencializar a resistência do Nautilus ou seu time necessitar de alguém mais resistente na composição, a árvore de Determinação deve ser sua escolha. A runa principal é a Pós-choque, que aumenta sua armadura e resistência mágica quando imobiliza um oponente, além de causar dano mágico aos inimigos próximos quando causa sua explosão.

Golpe de Escudo, Osso Revestido e Inabalável aparecem como boas opções para fechar a árvore de Determinação, garantindo mais resistência e tenacidade. Como árvore secundária, opte pela Inspiração com Entrega de Biscoitos e Perspicácia Cósmica.

Aprimoramento Glacial

O Aprimoramento Glacial é outra runa que disputa a popularidade entre os jogadores de Nautilus. No entanto, no cenário competitivo, ela é a preferência dos suportes profissionais por um bom motivo: utilidade. Essa é a escolha para o jogador que confia no time ao ponto de deixar de lado resistência extra para que seus companheiros possam brilhar.

A runa faz com que um efeito imobilizador lance três raios de gelo que criam áreas congeladas na sua direção e na direção de inimigos próximos. Oponentes dentro dessa área sofrem lentidão e causam menos dano em seus aliados, mas o dano em você permanece o mesmo.

Flashtração Hextec, interessante para fazer jogadas criativas, Pulverizador de Tropas e Perspicácia Cósmica fecham a árvore de Inspiração. A árvore de Determinação, com Osso Revestido e Inabalável, é a opção secundária para ter um pouco de resistência.

Exemplos de builds

Há pouca variação nos itens do Nautilus. Compra-se o Escudo Relicário, para transformá-lo no Bastião da Montanha, e o Medalhão dos Solari de Ferro como item mítico para ter mais resistência e ainda poder utilizar do ativo para conceder escudo a si próprio e aos aliados. O resto dependerá da necessidade do jogo, se você precisa dar mais resistência ou mais utilidade para ajudar seus aliados.

Itens iniciais

Build fechada e itens situacionais

Dicas

Use a Lançar Âncora (Q) quando o adversário estiver em um posicionamento ruim ou tiver utilizado de sua habilidade de fuga. Errar essa habilidade pode te deixar bastante vulnerável a uma ofensiva da equipe inimiga;

Do nível 1 ao 3, o Nautilus está em um power spike muito interessante e que possibilita um all-in logo cedo na fase de rotas. O mesmo vale para o nível 6, quando ele adquire sua ultimate e pode assegurar um abate com muita facilidade;

O arsenal do campeão é forte demais para se limitar apenas à rota inferior. Quando comprar uma bota, tente aproveitar das janelas de oportunidade para andar pelo mapa e ajudar seus outros companheiros;

Não esqueça de abusar da passiva do campeão sempre que possível. O enraizamento pode ser crucial para quebrar o ímpeto adversário e virar uma luta;

Geralmente, Nautilus é a linha de frente de sua equipe e responsável por iniciar as lutas. Lembre-se que o objetivo ao iniciar uma luta é avançar e, assim que gastar suas habilidades, sair com vida para tentar retornar caso necessário. Portanto, preste bem atenção antes de tomar uma decisão tão arriscada.

Counters

Na fase de rotas, um Nautilus enfrentará dificuldades se a dupla adversária tiver uma capacidade maior de limpar as ondas de minions do que ele e seu companheiro. Afinal, se o adversário se esconder atrás de um minion, o Nautilus não poderá atingi-lo com a Lançar Âncora (Q). Campeões com alta capacidade de desengage, ou seja, interromper a ofensiva do campeão e recuar ou contra-atacar, também tornam a vida do Titã das Profundezas bastante difícil.

No patch 12.12, o Nautilus tem como pior matchup o Tarik, que é um campeão resistente com capacidade para desengage e para anular qualquer all-in graças à ultimate Resplendor Cósmico. Janna, uma campeã conhecida pelos recursos para o desengage, também aparece entre os counters do Nautilus. Também se destaca o Vel'Koz por conta de sua capacidade de poke, limpeza rápida de ondas de minions e burst com suas habilidades.