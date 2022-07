Como jogar de Vex no LOL: veja dicas de runas, builds e counters

Vex é uma das campeãs de League of Legends (LOL), MOBA da Riot Games, disponível para PC. A Melancolista é uma maga da escuridão que avança em direção aos inimigos sem chances de reação. Diretamente da Ilha das Sombras, Vex vem se tornando uma das campeãs mais populares do jogo. O TechTudo reuniu todas as habilidades, possíveis feitiços, builds, runas, counters e dicas de como jogar com a personagem na rota do meio. É importante dizer que o guia a seguir foi baseado no patch 12.12.