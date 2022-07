Como jogar de Yuumi no LOL: veja dicas de runas, builds e counters

Yuumi é uma das opções de campeão para se escolher em League of Legends (LOL), MOBA da Riot Games disponível gratuitamente para PC (Windows e Mac). A Gata Mágica é um suporte estilo peel, capaz de deixar qualquer aliado resistente. Ela literalmente entra em qualquer campeão de sua equipe, ampliando os status base do mesmo, como vida, resistências e velocidade de movimento. Tendo isso em mente, o TechTudo reuniu todas as habilidades, possíveis feitiços, builds, runas, counters e dicas de como jogar com a campeã como suporte. É importante ressaltar que o guia a seguir foi baseado no patch 12.12.