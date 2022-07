Como jogar de Zoe no LOL: guia com dicas de runas, builds e counters

Zoe é uma campeã da rota do meio em League of Legends (LOL) , MOBA da Riot Games . O Aspecto do Crepúsculo utiliza dano mágico para derrotar os seus adversários e, apesar de ser uma personagem relativamente difícil de jogar, ela é muito poderosa quando dominada. Por conta disso, a campeã é frequentemente escolhida no cenário competitivo, e pode ser uma boa opção para alguns jogadores. O TechTudo separou todas as habilidades, runas, feitiços, builds, counters e dicas de como melhorar sua gameplay com a maga na midlane. Vale lembrar que o guia a seguir foi baseado no patch 12.12.

Habilidades

Brililim! (Passiva)

Graças à sua passiva, Zoe é capaz de fortalecer seus ataques básicos. Depois que a campeã utiliza uma habilidade, seu próximo ataque básico causa Dano Mágico extra.

Estrela Desviada! (Q)

A primeira habilidade de Zoe lança um projétil que, por sua vez, permanece no chão por alguns segundos até que o jogador o redirecione. Quanto maior a distância percorrida pela Estrela Desviada, mais dano ela causará nos adversários do Aspecto do Crepúsculo.

Roubo Arcano (W)

Ao longo da partida, o Aspecto do Crepúsculo pode coletar itens ativos e feitiços de invocadores já conjurados pelos adversários. Ao coletar esses vestígios, a campeã pode conjurá-los também. Além disso, caso Zoe utilize um Feitiço de Invocador, três projéteis surgem ao seu redor e são disparados no oponente mais próximo.

Bolha do Soninho (E)

A terceira habilidade de Zoe, Bolha do Soninho, é capaz de colocar os adversários para dormir. Uma vez adormecidos, eles são paralisados e recebem dano dobrado da primeira fonte que interromper o sono. A bolha pode ser arremessada por uma parede para ter o seu alcance amplificado.

Salto Dimensional (R)

A habilidade ultimate de Zoe a teleporta de um ponto ao outro durante um segundo. Depois, ela é teleportada novamente ao ponto inicial. A campeã é capaz de conjurar seus poderes durante o processo, mas é incapaz de se mover.

Ordem das habilidades

Atualmente, os jogadores de Zoe estão priorizando a seguinte ordem de habilidades: Q + E + W. Com o passar dos níveis, o recomendado é maximizar a Estrela Desviada! (Q), seguido pela Bolha do Soninho (E) e, por último, Roubo Arcano (W). Veja o exemplo na tabela abaixo:

Ordem de habilidades | Zoe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Estrela Desviada! Q Q Q Q Q Roubo Arcano W W W W W Bolha do Soninho E E E E E Salto Dimensional R R R

Runas e Feitiços

Em relação aos Feitiços de Invocador, o Flash e o Incendiar são os mais escolhidos pelos jogadores de Zoe. Quanto às runas, há duas opções populares: o Eletrocutar e a Colheita Sombria, sendo a primeira a mais requisitada. Lembre-se: apesar dos exemplos abaixo, cada jogo exige uma estratégia diferente, então é normal realizar modificações às vezes.

Eletrocutar

No momento, esta é a configuração de runa mais popular para a campeã. Além do Eletrocutar, você também utiliza "Gosto de Sangue", que garante cura ao usuário, "Globos Oculares", que concede Poder de Habilidade adicional, e "Caçador de Tesouros". Na árvore de talentos secundária, as escolhas são "Entrega de Biscoitos" e "Tônico de Distorção no Tempo".

Colheita Sombria

A Colheita Sombria, que é útil para eliminar alvos com vida baixa, é a segunda escolha mais popular entre os jogadores. Além dela, você também usa "Impacto Repentino" para garantir penetração mágica ao teleportar, "Globos Oculares" e "Caça Incansável", que aumenta permanentemente a velocidade de movimento fora de combate ao abater inimigos únicos. Na árvore secundária, as escolhas são "Manto de Nimbus" e "Celeridade".

Exemplos de builds

"Tormenta de Luden" é o item mítico mais popular para a Zoe, visto que o mesmo é capaz de conceder velocidade de movimento à campeã e amplificar ainda mais o seu dano. "Chama Sombria" é outro artefato igualmente requisitado entre os jogadores do Aspecto do Crepúsculo. Em relação às botas, você pode optar por "Sapatos do Feiticeiro" e "Botas Ionianas da Lucidez", sendo a primeira a alternativa mais escolhida.

É válido ressaltar que, apesar de seguirem um padrão, as builds não são imutáveis, ou seja, é normal realizar alterações de acordo com o seu inimigo de rota ou em relação à situação da partida. Sempre analise as condições do jogo para comprar os melhores artefatos possíveis. Veja, a seguir, um exemplo de build para a Zoe:

Início

Itens Míticos e essenciais

Exemplo de build final e situacionais

Dicas

Aumente a duração da Bolha do Soninho (E) lançando-a em terrenos. Quanto maior a parede, mais distante a bolha voará;

Utilize o seu E para atingir o inimigo com a Estrela Desviada! (Q) mais facilmente;

Durante uma luta em equipe, exploda rapidamente o adversário mais frágil com o seu combo. Aproveite o dano causado pela Estrela Desviada!;

Caso não ache uso para o item ou feitiço que tenha coletado com o Roubo Arcano (W), utilize novamente o W para liberar o espaço e para pegar novos itens e feitiços;

Counters

Kassadin: antes do nível 6, talvez o Andarilho do Vazio não cause muitos problemas. No entanto, uma vez munido de sua ultimate, ele é capaz de aplicar dano sem ser afetado pelo combo E+Q da Zoe. Além disso, mesmo que tome a Bolha do Soninho, Kassadin é capaz de se reposicionar com a sua ult para escapar do dano;

antes do nível 6, talvez o Andarilho do Vazio não cause muitos problemas. No entanto, uma vez munido de sua ultimate, ele é capaz de aplicar dano sem ser afetado pelo combo E+Q da Zoe. Além disso, mesmo que tome a Bolha do Soninho, Kassadin é capaz de se reposicionar com a sua ult para escapar do dano; Lux: com o seu E, a Dama da Luz é capaz de aplicar grandes quantidades de dano enquanto fica longe do adversário. Dessa forma, também é difícil atingi-la com o combo da Zoe. Para piorar, o Q da demaciana também é ótimo para evitar emboscadas;

com o seu E, a Dama da Luz é capaz de aplicar grandes quantidades de dano enquanto fica longe do adversário. Dessa forma, também é difícil atingi-la com o combo da Zoe. Para piorar, o Q da demaciana também é ótimo para evitar emboscadas; Veigar: apesar de ser fraco no início da partida, Veigar não deve ser subestimado. Caso você não esteja atento ao seu E, pode facilmente ser eliminado pelo combo do campeão, uma vez que a Zoe não possui tanta vida disponível;

apesar de ser fraco no início da partida, Veigar não deve ser subestimado. Caso você não esteja atento ao seu E, pode facilmente ser eliminado pelo combo do campeão, uma vez que a Zoe não possui tanta vida disponível; Ahri: A Raposa de Nove Caudas possui uma mobilidade alta, permitindo que os jogadores a utilizem tanto para atacar quanto para recuar. Assim como o Kassadin, ela é capaz de fugir facilmente dos combos de Zoe, além de dificultar a vida do Aspecto do Crepúsculo com o seu orbe de energia e o seu charme;

A Raposa de Nove Caudas possui uma mobilidade alta, permitindo que os jogadores a utilizem tanto para atacar quanto para recuar. Assim como o Kassadin, ela é capaz de fugir facilmente dos combos de Zoe, além de dificultar a vida do Aspecto do Crepúsculo com o seu orbe de energia e o seu charme; Yasuo: O Imperdoável, além de veloz, também é capaz de bloquear as skills da Zoe com a sua barreira, tornando-se um inimigo difícil de lidar;

