É possível limitar comentários no Instagram de três formas diferentes. O usuário pode autorizar apenas amigos e seguidores a escrever comentários em publicações no perfil, ou optar por bloquear o recurso para determinadas pessoas na plataforma por meio da função "Restringir". Há ainda a opção de ocultar os comentários de um post específico. O objetivo do recurso é dar aos usuários maior controle sobre quem pode deixar recados nos posts, além de evitar spam e comentários ofensivos e inapropriados nas suas fotos e vídeos. Confira, a seguir, como limitar comentários no Instagram.