Como montar treino de academia usando o Nike Training Club

O Nike Training Club é um aplicativo de exercícios físicos disponível para celulares Android e iPhone (iOS) que permite acessar treinos de academia de graça. O app oferece programas prontos com várias atividades, como workouts de abdômen, pernas, calistenia, ioga, grupos musculares específicos e outras modalidades. Dessa forma, o usuário pode criar um planejamento personalizado e assistir aulas ministradas em vídeo na plataforma, com áudio em português. Veja, a seguir, como usar o Nike Training Club para se exercitar. Vale lembrar que o ideal, porém, é buscar auxílio profissional com um professor e/ou instrutor de academia.