Como montar um cronograma de estudos usando uma planilha do Excel

É possível montar um cronograma de estudos pelo Excel . A Microsoft oferece gratuitamente um modelo pronto de tabela que permite organizar as disciplinas em dias e horários específicos da semana, facilitando o planejamento dos assuntos. O estudante pode usar o template para estudar para concursos, faculdade, vestibular, escola e até lição de casa de várias matérias. É possível preencher os conteúdos manualmente semana a semana, de acordo com seus objetivos. Confira, no tutorial a seguir, como montar um plano de estudos em uma planilha do Excel.

1 de 7 Veja como montar um cronograma de estudos no Excel — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo Veja como montar um cronograma de estudos no Excel — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

Como montar um cronograma de estudos usando planilha do Excel

Passo 1. Acesse a página da planilha no site da Microsoft (templates.office.com/pt-br/cronograma-de-li%c3%a7%c3%a3o-de-casa-tm02930053) e clique em “Baixar”. O download será feito imediatamente;

2 de 7 Veja como baixar planilha de estudos para Excel no site da Microsoft — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Veja como baixar planilha de estudos para Excel no site da Microsoft — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Abra o arquivo e veja na tela a planilha semanal em branco. Então, clique no botão “Configuração” ou acesse a aba “Instruções e preparo”, no rodapé, para fazer os ajustes iniciais;

3 de 7 Planilha tem configurações para que usuário informe as disciplinas que deseja estudar — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Planilha tem configurações para que usuário informe as disciplinas que deseja estudar — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 3. No campo “Aula”, escreva as disciplinas da sua grade de estudos. No campo “Atividades”, informe qual ação você vai realizar, como estudar, revisar, assistir aulas online, ler textos, entre outras;

4 de 7 É possível informar disciplinas específicas antes de preencher a planilha — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes É possível informar disciplinas específicas antes de preencher a planilha — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 4. Retorne para a planilha e preencha as células com a quantidade de horas deseja estudar aquele assunto e a atividade que será realizada. Preencha essas informações em todos os dias da semana, de acordo com seu planejamento;

5 de 7 Veja como preencher planilha de cronograma de estudos no Excel — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Veja como preencher planilha de cronograma de estudos no Excel — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 5. À medida que for realizando os estudos, copie e cole o ícone de check “✓” para sinalizar que aquele estudo foi concluído;

6 de 7 É possível marcar estudos já finalizados na planilha — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes É possível marcar estudos já finalizados na planilha — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 6. Clique no botão “Nova semana” para criar uma nova planilha em branco. Todas as semanas ficam organizadas nas abas do rodapé.

7 de 7 Planilha permite adicionar várias semanas de estudo — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Planilha permite adicionar várias semanas de estudo — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Pronto. Agora você já sabe como montar um cronograma de estudos para concurso, faculdade ou escola no Excel.

