Ernő Rubik criou o Cubo Mágico em 1974 — Foto: Reprodução/HNKC News

Antes de começar o tutorial sobre como montar um cubo mágico, seguem as abreviações que serão usadas para facilitar a leitura e a memorização das sequências. Consulte as abreviações sempre que achar necessário. Se achar mais fácil, anote para uma consulta rápida durante o passo a passo.

EH: girar a face da esquerda em sentido horário;

EAH: girar a face da esquerda em sentido anti-horário;

DH: girar a face da direita em sentido horário;

DAH: girar a face da direita no sentido anti-horário;

BH: girar a face de baixo no sentido horário;

BAH: girar a face de baixo no sentido anti-horário;

CH: girar a face de cima no sentido horário;

FH: girar a face da frente no sentido horário;

FH: girar a face da frente no sentido horário;

FAH: girar a face da frente no sentido anti-horário.

2 de 15 Cubo Mágico: nome das peças — Foto: Reprodução/TechTudo Cubo Mágico: nome das peças — Foto: Reprodução/TechTudo

Vale citar que cada passo será introduzido por um passo-título que resume a explicação mais detalhada do processo.

Na imagem abaixo, apenas por convenção, estão nomeados os três tipos de peça do cubo mágico.

A: Peças centrais: possuem uma cor e nunca são rotacionadas

B: Peças de canto: possuem três cores

C: Peças laterais: possuem duas cores

Passo 1. Montar uma cruz com uma das cores do cubo, alinhando as peças laterais às peças centrais de mesma cor;

3 de 15 Imagem 1: montar uma cruz no Cubo Mágico — Foto: Reprodução/TechTudo Imagem 1: montar uma cruz no Cubo Mágico — Foto: Reprodução/TechTudo

Passo 1.1 Escolha uma cor para formar a cruz (no nosso exemplo, a cor será a laranja). Posicione o lado escolhido na parte superior do cubo;

4 de 15 Imagem 2: cruz é início do processo no Cubo Mágico — Foto: Reprodução/TechTudo Imagem 2: cruz é início do processo no Cubo Mágico — Foto: Reprodução/TechTudo

Passo 1.2. Faça uma cruz, com peças da cor escolhida. Se seu cubo está igual à Imagem 2, vá para o Passo 1.4;

Passo 1.3. Caso sua cruz tenha alguma peça lateral invertida, ou seja, a peça está no espaço correto com as cores na posição errada, posicione a peça de frente para você e realize o seguinte movimento: FH, DAH, BH, DH, FH, FH. Repita com as outras peças invertidas;

Passo 1.4 Gire a parte superior do cubo onde está a cruz e posicione as peças laterais de forma que elas fiquem alinhadas às peças centrais da mesma cor. Se todas as cores estiverem corretas, como na Imagem 1, pule para o Passo 2. Se duas cores estiverem na posição correta, veja o passo 1.5. Caso só seja possível colocar uma cor na posição certa, veja o Passo 1.6;

Passo 1.5. Posicione as peças laterais alinhadas às peças centrais de mesma cor atrás e à direita. Realize o seguinte movimento: DH, CH, DAH, CH, DH, CH, CH, DAH, CH até todos os braços da cruz estarem com as cores corretas (Imagem 1);

Passo 1.6. Realize o movimento do Passo 1.5 até que dois braços fiquem com as cores corretas. Com duas cores corretas, faça o Passo 1.5;

Passo 2. Arrumar as peças de canto para finalizar uma das faces do cubo e a primeira linha dos quatro lados adjacentes;

5 de 15 Imagem 3: finalizar uma face do cubo e arrumar as primeiras linhas das laterais no Cubo Mágico — Foto: Reprodução/TechTudo Imagem 3: finalizar uma face do cubo e arrumar as primeiras linhas das laterais no Cubo Mágico — Foto: Reprodução/TechTudo

Passo 2.1. Posicione a cruz na parte superior do cubo (essa deverá ser a posição dela até o final do Passo 2). Escolha um dos cantos e posicione esse canto na sua frente à direita;

6 de 15 Imagem 4: cores das peças centrais no Cubo Mágico — Foto: Reprodução/TechTudo Imagem 4: cores das peças centrais no Cubo Mágico — Foto: Reprodução/TechTudo

Passo 2.2. Encontre a peça de canto que combine com o canto escolhido. Para isso, a peça de canto deve ser formada pelas três cores das peças centrais que cercam o canto escolhido. No nosso exemplo (Imagem 4), devemos procurar a peça de canto com as cores laranja-amarela-azul;

Passo 2.3. Posicione a peça de canto correta embaixo do canto escolhido, que deve ficar à frente e à direita;

Passo 2.4. Realize o seguinte movimento para colocá-la no lugar certo: DAH, BAH, DH, BH. Repita o movimento até que a peça ocupe o canto certo, com as cores posicionadas corretamente;

Passo 2.5. Repita os Passos 2.3 e 2.4 com as peças de canto restantes. Caso alguma peça de canto ocupe um dos cantos, mas esteja incorreta, procure a peça correta, siga os Passos 2.3 e 2.4, para colocá-la no lugar correto e liberar a peça de canto errada;

Passo 2.6. Ao final do Passo 2, o Cubo Mágico deve estar com a face que foi escolhida para formar a cruz finalizada e a primeira linha dos lados adjacente também correta, como mostra a Imagem 3;

Passo 3. Gire a face finalizada para baixo. Ela está pronta e não mexeremos exatamente com ela;

Passo 4. Arrumar a segunda linha das faces laterais adjacentes à face finalizada;

7 de 15 Imagem 5: duas primeiras linhas finalizadas para os quatro lados do Cubo Mágico — Foto: Reprodução/TechTudo Imagem 5: duas primeiras linhas finalizadas para os quatro lados do Cubo Mágico — Foto: Reprodução/TechTudo

Passo 4.1. Escolha uma das faces laterais e posicione de frente para você. Como você pode perceber, as peças laterais, que estão ao lado da peça central, estão incorretas (marcadas na Imagem 6 como 1 e 2). Neste passo, vamos colocar nos locais 1 e 2 as peças laterais corretas;

8 de 15 Imagem 6: fazer segunda linha no Cubo Mágico — Foto: Reprodução/TechTudo Imagem 6: fazer segunda linha no Cubo Mágico — Foto: Reprodução/TechTudo

Passo 4.2. Procure as peças laterais na parte superior do cubo, que possuem a mesma cor da face que você escolheu para arrumar. Posicione uma dessas peças laterais, alinhando a cor dela com a da peça central (Imagem 6). Se não houver peças laterais para alinhar com a cor da face que você escolheu, escolha outra face e retorne ao Passo 4.1;

Passo 4.3. Observe a cor de cima dessa peça lateral e veja qual das peças centrais, da face da esquerda ou da face da direita, é igual a ela. No nosso exemplo, a cor é amarela e a peça central é a da esquerda. A peça lateral deverá ocupar o espaço entre as peças centrais que possuem as cores dela. No nosso exemplo, o lugar da peça lateral é na posição 1;

Passo 4.4. A sequência de movimentos será definida pela posição do espaço que a peça lateral deverá ocupar: esquerda ou direita. No nosso exemplo, a peça deverá ocupar a posição da esquerda.

9 de 15 Imagem 7: peça lateral na posição correta no Cubo Mágico — Foto: Reprodução/TechTudo Imagem 7: peça lateral na posição correta no Cubo Mágico — Foto: Reprodução/TechTudo

Passo 4.5. Posicione a face com as peças alinhadas à frente. Se a peça lateral tiver que ocupar a posição à ESQUERDA, realize a seguinte sequência de movimentos: CAH, EAH, CH, EH, CH, FH, CAH, FAH. Se a posição do espaço for à DIREITA, o movimento será o seguinte: CH, DH, CAH, DAH, CAH, FAH, CH, FH; Ao final desse passo, a peça lateral estará ocupando a posição correta (Imagem 7);

Passo 4.6. Repita o Passo 4.5 para as demais peças laterais de todas as faces. Caso haja uma peça lateral ocupando o espaço correto, mas com a cor trocada, basta fazer a sequência de movimento ou para a esquerda ou para a direita, com qualquer peça lateral para tirar a peça do espaço. Depois aplique o Passo 4.5 para colocar a peça lateral no local correto e na posição correta (Imagem 7);

Passo 4.7. Ao final desse passo, cubo terá uma face finalizada (a que terminamos no Passo 2) e duas linhas das faces laterais adjacentes à face finalizada prontas (Imagem 5);

10 de 15 Imagem 9: L invertido no Cubo Mágico — Foto: Reprodução/TechTudo Imagem 9: L invertido no Cubo Mágico — Foto: Reprodução/TechTudo

Passo 5. Faça uma cruz na parte superior do cubo;

Passo 5.1. Faça uma cruz na parte de cima do cubo. Procure a figura de um L espelhado nas peças de mesma cor (passando pelo centro do cubo), na parte superior do cubo. Posicione esse L espelhado de frente para você (Imagem 9). Em seguida, realize o movimento: FH, DH, CH, DAH, CAH, FAH até formar a cruz; Caso consiga formar a cruz, vá para o Passo 6;

Passo 5.2. Caso não tenha a figura do L invertido ou caso tente formar a cruz e não consiga, escolha outra face lateral e repita o movimento. Ao final do passo, você terá uma cruz formada na parte superior do cubo;

Passo 6. Arrume os braços da cruz, para que as peças laterais fiquem alinhadas com as peças centrais da mesma cor;

11 de 15 Imagem 10: cruz formada na parte superior e braços alinhados com peças centrais no Cubo Mágico — Foto: Reprodução/TechTudo Imagem 10: cruz formada na parte superior e braços alinhados com peças centrais no Cubo Mágico — Foto: Reprodução/TechTudo

Passo 6.1. Gire a parte superior do cubo onde está a cruz e posicione as peças laterais de forma que elas fiquem alinhadas às peças centrais da mesma cor. Se todas as cores estiverem corretas (Imagem 10), pule para o Passo 7. Se duas cores estiverem na posição correta, veja o passo 6.2. Caso só seja possível colocar uma cor na posição certa, veja o Passo 6.3;

Passo 6.2. Posicione as peças laterais alinhadas às peças centrais de mesma cor atrás e à direita. Realize o seguinte movimento: DH, CH, DAH, CH, DH, CH, CH, DAH, CH até todos os braços da cruz estarem com as cores corretas (Imagem 10);

Passo 6.3. Realize o movimento do Passo 6.2 até que dois braços fiquem com as cores corretas. Com duas cores corretas, faça o Passo 6.2;

Passo 7. Arrumar as peças de canto para que elas ocupem os locais coretos;

12 de 15 Imagem 11: peças de canto na posição correta nos quatro lados no Cubo Mágico — Foto: Reprodução/TechTudo Imagem 11: peças de canto na posição correta nos quatro lados no Cubo Mágico — Foto: Reprodução/TechTudo

Passo 7.1. Veja se alguma peça de canto está no lugar correto, ou seja, se a peça de canto possui as cores das peças centrais dos lados laterais adjacentes ao canto onde ela se encontra (Imagem 12). Aqui, não importa se a peça está com as cores posicionadas corretamente, mas se as cores estão corretas. Se uma peça de canto estiver correta, posicione ela à frente e à direita e veja o Passo 7.2, se não houver nenhuma peça correta, vá para o Passo 7.3;

13 de 15 Imagem 12: peça na posição correta no Cubo Mágico — Foto: Reprodução/TechTudo Imagem 12: peça na posição correta no Cubo Mágico — Foto: Reprodução/TechTudo

Passo 7.2. Fixe a peça correta à frente e à direita e realize o seguinte movimento: CH, DH, CAH, EAH, CH, DAH, CAH, EH até todas as peças do canto estarem com as peças de canto corretas (Imagem 11). Ao final desse passo, é possível que o cubo esteja pronto. Se não estiver, vá para o Passo 8;

Passo 7.3. Fixe qualquer canto e faça o movimento do Passo 7.2 até uma peça ficar no canto correto. Quando a peça ficar no canto correto, vá para o Passo 7.2;

Passo 8. Arrumar as peças de canto para finalizar o cubo mágico;

14 de 15 Imagem 13: finalizando o Cubo Mágico — Foto: Reprodução/TechTudo Imagem 13: finalizando o Cubo Mágico — Foto: Reprodução/TechTudo

Passo 8.1. É necessário bastante foco para as últimas etapas. Se algo for feito errado, é quase um retorno aos passos iniciais. As peças estão no local correto, agora vamos arrumar a posição delas;

Passo 8.2. Fixe um dos cantos que devem ser arrumados na sua frente à direita e realize o seguinte movimento: DAH, BAH, DH, BH até a peça ficar na posição correta. Quando a peça ficar na posição correta (Imagem 13), pare e vá para o Passo 8.3. Não se assuste nesse ponto, o cubo vai estar muito bagunçado, mas faz parte do processo;

Passo 8.3. Muito importante: para arrumar os cantos restantes você deve girar apenas a parte superior do cubo e posicionar o canto a ser arrumado à frente e à direita. Não gire o cubo todo, apenas a lateral superior. Repita o movimento DAH, BAH, DH, BH até a peça ficar na posição correta, para todos os cantos restantes;

Passo 8.4. O cubo está pronto (Imagem 14), basta girar horizontalmente as linhas para agrupá-las às cores correspondentes.

15 de 15 Imagem 14: Cubo Mágico finalizado após a realização de oito passos — Foto: Reprodução/TechTudo Imagem 14: Cubo Mágico finalizado após a realização de oito passos — Foto: Reprodução/TechTudo

