Como mudar a voz do Google Maps no celular

O Google Maps permite mudar a voz de navegação do app de rotas, disponível para celulares Android e iPhone (iOS). As opções são oferecidas de acordo com o idioma e região dos usuários - em português, por exemplo, apenas duas vozes estão disponíveis. Para fazer a alteração, basta acessar as configurações do Google Maps e tocar em "Seleção da Voz". O procedimento pode ser útil para aqueles que querem testar outro áudio para a navegação ou mudar o idioma do assistente do app de mapas. Veja, a seguir, como mudar a voz do Google Maps.