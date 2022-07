Como reagir no WhatsApp com qualquer emoji do teclado

Reagir no WhatsApp com todos os emojis é uma opção possível no mensageiro. Inicialmente, apenas seis das figuras estavam disponíveis na função, mas agora é possível usar a aba completa, com o novo menu. O anúncio de expansão da ferramenta foi feito na última segunda-feira (11), e ela está sendo habilitada aos poucos no aplicativo para smartphone e no WhatsApp Web. Vale ressaltar que, caso a função não esteja ativa para você, é necessário atualizar o mensageiro. Confira, a seguir, como reagir com mais emojis no WhatsApp.